ABD Başkanı Joe Biden G20'de kopyayla yakalandı! Ne yapacağı tek tek yazılmış

Endonezya'nın Bali şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi ikili ve toplu görüşmelerle devam etti. Liderler yapacakları konuşmaların başlıklarını son kez kontrol ettikleri esnada ABD Başkanı Joe Biden'in elindeki notlar dikkat çekti.

KOPYA KAĞIDIYLA YAKALANDI

Son zamanda unutkan davranışlarıyla gündeme gelen Joe Biden'ın elindeki kağıtta ABD Başkanı'nın ne yapması gerektiği tek tek anlatıldı. Fotoğraf karelerine yansıyan not Biden'ın son zamanda içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi.

NE ZAMAN FOTOĞRAF ÇEKİLECEĞİ DAHİ YAZILDI

Biden'ın kağıdında, "Sen merkezde oturacaksın", "Açılış konuşmalarını sen yapacaksın" şeklinde talimatlar yer aldığı görüldü. Notlar arasında oturmadan önce liderlerle ne zaman fotoğraf çekeceği de yer aldı.

"ŞİMDİ SAYFAYI ÇEVİR"

Biden'ın yapması gerekenler kalın ve büyük harflerle anlatılırken, Biden'ın sayfayı çevirmesi gerektiği dahi söylenildi. Notlarda kalın ve büyük harfler ile "SEN" vurgusu yapılması dikkat çekti. Öte yandan Biden haziran ayında iş insanları ile yaptığı toplantıda da birçok kez kopya kâğıdı kullanırken yakalanmıştı.

BOŞ SAHNEYLE SELAMLAŞMIŞTI

ABD Başkanı Biden son zamanlarda garip davranışlarıyla dünya kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Daha önce konuşmasını bitiren Biden tokalaşmak için sağına dönüp elini uzatmış ancak sahnede kendisinden başka kimsenin olmadığı görülmüştü. Boşlukla selamlaşmaya çalışan Biden'ın o görüntüleri defalarca izlenmişti. Biden ABD Başkanı olduktan sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten defalarca 'Başkan Harris' olarak söz etmişti.

2020'YE GİRDİĞİNİ ZANNETMİŞTİ

Sene başında 2020'ye girdiğini zanneden Biden'ın söz konusu davranışları ABD muhalefeti tarafından "Akıl sağlığı yerinde değil" şeklinde yorumlanmıştı.