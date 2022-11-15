Melih Gökçek, bir güvercinin Kabe'de secde ettiğini iddia eden videoyu paylaştı ve ekledi: Ey ateistler gelin bana kuşun Kabe'de secdesini bir anlatın - Son Dakika
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Melih Gökçek, bir güvercinin Kabe'de secde ettiğini iddia eden videoyu paylaştı ve ekledi: Ey ateistler gelin bana kuşun Kabe'de secdesini bir anlatın

16.11.2022 00:04
Melih Gökçek, bir güvercinin Kabe'de secde ettiğini iddia eden videoyu paylaştı ve ekledi: Ey ateistler gelin bana kuşun Kabe'de secdesini bir anlatın

Kabe'de başını halıya koyan güvercinin secde ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıkarken, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ey ateistler, haydi gelin bana kuşun Kabe'de secdesini bir anlatın" ifadelerine yer verdi.

Kabe'de namaz kılınan alanda başını halıya koyan güvercinin görüntüleri bir anda sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Çevredekilerin kayda aldığı güvercinin namaz kıldığı iddia edilirken, görüntü birçok kişi tarafından paylaşıldı.

GÜVERCİNİN SECDE ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Sosyal medya kullanıcıları ve bazı haber siteleri güvercinin görüntülerini, " Mekke'de ibretlik görüntü", "Güvercin cemaatle birlikte secdeye gitti" başlığıyla paylaştı.

Kabe'de güvercinin secde ettiği yalanına Melih Gökçek de kandı

GÜVERCİN SALLABAŞ HASTALIĞINA YAKALANMIŞ

Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Güvercinin aslında namaz kılmadığı, ölümcül "sallabaş" hastalığına yakalandığı öğrenildi.Paramyxovirüs Newcastle adlı yalancı veba virüsüne çok benzeyen virüsün neden olduğu hastalığın güvercinlerde ishal, zayıflama, az yeme, ürkeklik, boynunun eğilmesi, denge kaybı, devrilmek, geri geri gitmek gibi semptomlarla kendini gösterdiği, hastalığa yakalanan hayvanların genelde öldüğü belirtildi.

Kabe'de güvercinin secde ettiği yalanına Melih Gökçek de kandı

GÖKÇEK DE SECDE ETTİĞİNE İNANDI

Güvercinin hasta olduğu anlaşılmasına rağmen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hayvanın secde ettiği yönündeki iddialara inandığını gösteren bir paylaşım yaptı. Twitter hesabındaki paylaşımında, "Ey ateistler" diye seslenen Gökçek dikkat çeken ifadeler kullandı:

"EY ATEİSTLER, BANA KUŞUN KABE'DE SECDESİNİ ANLATIN"

"Sana inanmayan taş olsun yarabbi"

Kabe'de güvercinin secde ettiği yalanına Melih Gökçek de kandı
YORUMLAR
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Güvercinin Kabe'de cemaatle birlikte secde ettiği öne sürüldü! Gerçek bambaşka çıktı Güvercinin Kabe'de cemaatle birlikte secde ettiği öne sürüldü! Gerçek bambaşka çıktı

Melih Gökçek, Mekke, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Melih Gökçek, bir güvercinin Kabe'de secde ettiğini iddia eden videoyu paylaştı ve ekledi: Ey ateistler gelin bana kuşun Kabe'de secdesini bir anlatın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melih Gökçek, bir güvercinin Kabe'de secde ettiğini iddia eden videoyu paylaştı ve ekledi: Ey ateistler gelin bana kuşun Kabe'de secdesini bir anlatın - Son Dakika
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