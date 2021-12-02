Üye Girişi
Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü - Son Dakika

Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü

02.12.2021 15:15
Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü

Rusya'da sayısı her geçen gün yükselen mor ve pembe ışıklı evler, merak uyandırmaya başladı. Evlerin gizemini öğrenmek için dairelere özel gruplar yerleştirilirken, bu ışıkların paralel evrenden yansıdığı öne sürüyor.

Rusya'da evlerin pencerelerinden sızan pembe ve mor ışıklar, koca ülkeyi alarma geçirdi Rusya'da herkes, evlerden yansıyan ışıkların gizemini merak ediyor. Işıklar hakkındaki söylentiler de bir hayli ürkütücü. Buna göre söz konusu ışıklar, paralele evrene açılıyor.

"NEREDEYSE HER APARTMANDA VARDI"

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Moskova sakini Lyubov Yermolayeva, "Birkaç yıl önce akşam geç bir saatte sokaklarda dolaşıyordum ve bir anda, neredeyse her apartmanda en azından bir pencerenin pembemsi menekşe rengi bir ışıkla parladığını fark ettim" dedi. Bu merak bir süre sonra kadının tutkusu haline geldi.

Söylentiler ürkütücü! Rusya, evlerden yansıyan esrarengiz mor ışıkların peşine düştü

ÖZEL GRUPLAR KURULDU

Pencerelerden sızan bu pembe ışıkları cezbedici bulduğunu belirten Yermolayeva, bu ışıkların ardında gizemli bir durum olmasa da ve sadece işlevsel olarak kullanılsa da şehirlerde pembe ışık avına çıkmanın kendisi için yeni bir hobiye dönüştüğünü dile getirdi. Hatta Yermolayeva, yürüyüşlerinde rastladığı pembe ışıklı pencerelerin fotoğraflarını insanlarla paylaşmak için sosyal medya ağı Vkontakte'de 'apartmanlardaki pembe pencereler' (rozovıye okna v domah) isimli bir grup bile kurdu.

Söylentiler ürkütücü! Rusya, evlerden yansıyan esrarengiz mor ışıkların peşine düştü

ÇEŞİTLİ SÖYLENTİLER MEVCUT

Vkontakte gibi Instagram'da da Rusya apartmanlarının pencerelerinden sızan bu pembe ışıkların ardında neyin olduğunun sorgulandığı pek çok grup var. Gruplarda genellikle pembe ışıklarında arkasında neler olabileceğine yönelik olarak fikirler paylaşılıyor. Kimileri bu apartman dairelerinde küçük film setlerinin kurulmuş olabileceğini söylerken, kimileri içeride bir partinin düzenlendiği tahmininde bulunuyor. Bu pembe ışıklara dair ortaya atılan en değişik teori ise 'paralel bir evrene açılan kapılardan sızan ışık' olduğu yönünde. Ancak onlarca insanın aklını kurcalayan bu pembe ışıklar fide yetiştirmek için kullanılan pembe bitki lambaları.

"BİTKİ YETİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIYOR" İDDİASI

Rusya'da son yıllarda evlerinde çiçek, domates, dereotu ve maydanoz gibi bitki ve sebzeler yetiştirenlerin sayısı fark edilir düzeyde arttı. Fakat Güneş ışığı sadece birkaç saat evlere ulaştığı kış aylarında bu bitkileri büyütmek ya da hayatta tutmak pek mümkün değil. Bu nedenle Rusya kentlerinin sakinleri evlerinde bitki yetiştirmek için pembe ışık yayan bu özel fito-lambalardan yararlanmaya başladı.

Söylentiler ürkütücü! Rusya, evlerden yansıyan esrarengiz mor ışıkların peşine düştü
Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü

Münir Karaloğlu, Türkiye, Bitki, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

18 kadın, ürettikten sonra dondurarak sattıkları meyvelerden 3 milyon lira kazandı 15:13 18 kadın, ürettikten sonra dondurarak sattıkları meyvelerden 3 milyon lira kazandı Ahmet Ağaoğlu: Bir Yunan alıyoruz 15:02 Ahmet Ağaoğlu: Bir Yunan alıyoruz Ümit Özdağ: Vatandaşlık alan Suriyelilerin ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi vereceğiz 15:01 Ümit Özdağ: Vatandaşlık alan Suriyelilerin ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi vereceğiz Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı 13:44 Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:05 Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!
12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek 11:51 Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek

Son Dakika Haberleri
15:11 Son Dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti
15:02 Ahmet Ağaoğlu: Bir Yunan alıyoruz
15:01 Ailelerin tuttuğu nöbet etkili oldu! SMA Bilim Kurulu toplanacak
15:00 Ümit Özdağ: Vatandaşlık alan Suriyelilerin ilk 10 sene oy kullanamaması için yasa teklifi vereceğiz
14:42 İGDAŞ Genel Müdürü doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemlerini anlattı
14:40 Galatasaray resmen hasılat rekoru kırdı! Taraftar, 4 günde kulübün kasasını tıka basa doldurdu
14:35 İmamoğlu Erdoğan'ı geçti! Bahçeli; Babacan ve Davutuoğlu'nun gerisinde!
14:32 İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköy'ün aşık kedisi! Duraktan bir yere kımıldamıyor
14:31 Oyuncak tabancayla soygun girişimi!
14:30 Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte ihtimaller
Atıyla balkona çıktı ve insanları selamladı! Şaşkına çeviren anlar kamerada! Atıyla balkona çıktı ve insanları selamladı! Şaşkına çeviren anlar kamerada!         
15:14
Son Dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti Son Dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yemin etti         
15:12
Ailelerin tuttuğu nöbet etkili oldu! SMA Bilim Kurulu toplanacak Ailelerin tuttuğu nöbet etkili oldu! SMA Bilim Kurulu toplanacak         
15:02
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!         
13:02
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 15:19:32. #1.13#
SON DAKİKA: Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement