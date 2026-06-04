SpaceX Halka Arz Hedefini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

SpaceX Halka Arz Hedefini Açıkladı

SpaceX Halka Arz Hedefini Açıkladı
04.06.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk’ın SpaceX şirketi, 135 dolar hisse hedefiyle tarihin en büyük halka arzını yapmayı planlıyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, halka arzdan önce hedef hisse fiyatını açıkladı. Bu hedef gerçekleşirse şirket tarihin en büyük halka arzını yapabilir.

Şirketin ilk halka arzı için 3 Haziran'da açıkladığı planlarına göre, SpaceX, hisselerinin her birinin 135 dolara alıcı bulacağını; bunun da firmanın piyasa değerini kabaca 1,75 trilyon dolara çıkaracağını belirtti.

Hisse senetleri için hedef fiyatı bu kadar erkenden açıklamak nadir görülen bir durum.

Şirketin açıklamaları, hisselerinin tahmin edilen fiyata satılacağı anlamına gelmiyor çünkü buna nihayetinde alıcılar karar verecek. Fiyat yükselebilir veya düşebilir.

Rekor kırarsa Musk trilyoner olabilir

Uzay keşif roketleri ve altyapısı inşa eden ancak aynı zamanda XAi ve Starlink'in sahibi olan SpaceX'in, halka arzına bir haftadan daha uzun bir süre kala, hedef hisse fiyatını açıklama hamlesi olağandışı.

Şirketler genellikle hisselerini satmak istedikleri fiyatı, piyasada işlem görmeye başlamadan bir gün önce açıklıyor.

SpaceX hisselerinin 12 Haziran'da New York merkezli Nasdaq borsasında işlem görmesi bekleniyor. Böylelikle şirket borsa tarihinde fiyat tahmini en erken açıklayan şirketlerden biri oldu.

Şirket, halka arzında 75 milyar dolarlık sermaye artırımı hedefliyor, bu bir rekor.

Mevcut rekoru, 2019'da 25,6 milyar dolar sermaye artıran petrol devi Saudi Aramco kırmıştı.

Şirketin hisseleri beklenen 135 dolarlık fiyattan veya üzerinde satılırsa, dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline gelecek.

Ve SpaceX'in %80'inden fazlasını kontrol eden Musk, böyle bir durumda trilyoner olabilir.

Ancak, bu sonuç kesin değil.

18,6 milyar dolar gelir, 4,9 milyar dolar zarar

Sermaye piyasaları üzerine araştırma yapan Dealogic'in verilerine göre, son 30 yılda borsaya açılan şirketlerin neredeyse yarısının değerleri, işlem gördükleri ilk zamana göre düştü.

Birleşme ve satın almalar üzerine çalışan Mergermarket'da yönetici Samuel Kerr, SpaceX için "Hiç şüphe yok ki değerlemesi son derece yüksek" dedi.

SpaceX'in satışlarına kıyasla kendisini fiyatlandırma oranının, yatırımcıların "Mag 7" olarak adlandırdığı ve Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia, Microsoft ve Musk'ın bir diğer şirketi Tesla'dan oluşan gruptaki diğer büyük şirketlerin tamamından daha yüksek olduğunu belirtti.

Kerr "Ancak SpaceX mevcut durumdan ziyade gelecekteki kazançlar ve gelirler üzerinden değerleniyor, bu nedenle bazı yatırımcılar bunu göz ardı etmeye istekli olabilir" diye ekledi.

Geçen yıl, resmi adıyla Space Exploration Technologies, yani SpaceX, 18,6 milyar dolar gelir elde etti ancak 4,9 milyar dolar net zarar açıkladı.

Bu yılın ilk üç ayında 4,7 milyar dolar satış gerçekleştirdi ancak 4,3 milyar dolar net zarar etti.

Bilançosu, roketler ve diğer ekipmanlar gibi 102 milyar dolar varlığa sahip olduğunu, ancak aynı zamanda 60,5 milyar dolar borcu olduğunu gösteriyor.

Şirket uzay araştırmalarının yanı sıra yapay zeka (AI), sosyal medya, uzay tabanlı internet hizmetleri ve veri merkezlerine büyük yatırım yapıyor.

'Yapay zeka laboratuvarı'

Bu yılın başlarında SpaceX, Musk'ın bir diğer şirketi olan ve Grok sohbet botuyla bilinen XAI'ı satın aldı.

Eski adıyla Twitter olan X bünyesinde kurulan XAI, yapay zeka teknolojisinin eğitimi için platformdaki verileri kullanmıştı.

Musk uzun süredir, Dünya'daki alanın sınırlı olması nedeniyle yapay zekayı beslemek için gerekli kaynakları güvence altına almanın en iyi yolunun uzayda altyapı geliştirmek olduğuna inanıyor.

Yapay zeka uyduları fırlatma ve nihayetinde yörüngede veri merkezleri kurma planlarını ana hatlarıyla ortaya koydu.

BBC'ye konuşan girişim sermayesi şirketi Lux Capital'ın ortağı Laurence Pevsner, "SpaceX eskiden basit bir işti, bir fırlatma şirketi ve aynı zamanda uydu tabanlı geniş bant sağlayıcısıydı, şimdi ise bir sosyal medya şirketi ve bir yapay zeka laboratuvarı" dedi.

"Değerlemeyi gerçekten yükselten yapay zeka laboratuvarı ve bunun hissedarlara yüklenmesinin riskli bir bahis olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.

SpaceX'in halka arzı, diğer teknoloji devlerinin yapay zeka harcamalarını finanse etmek için daha fazla nakit arayışında olduğu bir döneme denk geliyor.

Bu haftanın başlarında yapay zeka şirketi Anthropic, bu yıl içinde halka açık hisse satışı planlarını açıklarken, Google'ın sahibi Alphabet, yapay zeka yatırımlarına harcamak üzere 80 milyar dolar sermaye artışı yapmak istediğini söyledi.

OpenAI'ın da bu yıl halka açılmayı değerlendirdiği bildiriliyor.

Osmond Chia'nın katkılarıyla hazırlandı.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Elon Musk, Halka Arz, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Spacex, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya SpaceX Halka Arz Hedefini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İzmir’de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Aziz Yıldırım’dan stoper zirvesi Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat’ı vuran saldırgan yakalandı Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı
Sınırları epey zorladı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ı kızdıracak sözler Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports’un ilk görüntüsü ortaya çıktı Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
Onur Akın’dan Kılıçdaroğlu’na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın
AYM’den sporcu vergileriyle ilgili hak ihlali kararı AYM'den sporcu vergileriyle ilgili hak ihlali kararı
Eşini çocuğunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşini çocuğunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü
Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası’na gittiler Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası'na gittiler
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

14:42
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı
14:27
Aziz Yıldırım’dan milli yıldıza resmi teklif
Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif
14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:15
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
14:07
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
14:01
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
13:58
Acun Ilıcalı’nın canını sıkacak haber: Premier Lig’de kalmak için...
Acun Ilıcalı'nın canını sıkacak haber: Premier Lig'de kalmak için...
13:47
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
13:28
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:41
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 15:33:33. #7.13#
SON DAKİKA: SpaceX Halka Arz Hedefini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.