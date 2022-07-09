Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi - Son Dakika
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Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi

09.07.2022 15:16

Ekonomik krizle birlikte hayat şartlarının zorlaştığı Sri Lanka'da bu durumu protesto eden binlerce gösterici, güvenlik güçlerinin oluşturduğu bariyeri aşarak hükümet binasına girdi. Devlet Başkanı Rajapaksa'nın korumaları tarafından kaçırılırken, başkanlık sarayına giren onlarca kişi havuza ve yatak odasına girip fotoğraf çektirdi. Diğer taraftan internette yayılan son görüntülerde göstericilerin hükümet binasının mutfağına girerek yemekleri yedikleri anlar bulunuyor.

Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, hükümet binasına girdi.

Görüntüler Sri Lanka'dan! Başkanlık sarayını basan binlerce gösterici mutfaktaki yemekleri yedi

DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BİNASINDAN KAÇIRILDI

Asya basınında yer alan haberlerde ise protestocuların zorla yerleşkeye girmesinin ardından Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenliği bir yere götürüldüğü ileri sürüldü. Öte yandan başkanlık sarayına giren göstericilerden bazıları yatak odasında fotoğraf çektirirken, bazıları ise havuzda zaman geçirdi.

Görüntüler Sri Lanka'dan! Başkanlık sarayını basan binlerce gösterici mutfaktaki yemekleri yedi

SARAYIN MUTFAĞINDAKİ YEMEKLERİ YEDİLER

Ülkeden gelen son görüntülerde başkanlık sarayına giren onlarca göstericinin mutfakta bulunan yemekleri yedikleri anlar yer aldı.

Görüntüler Sri Lanka'dan! Başkanlık sarayını basan binlerce gösterici mutfaktaki yemekleri yedi

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İŞE YARAMADI

Kolombo'da görevlendirilen polis ve askerler, Devlet Başkanı Rajapaksa ile Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin istifası isteyen protestoculara karşı devlet başkanlığı konutunun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almıştı.

Görüntüler Sri Lanka'dan! Başkanlık sarayını basan binlerce gösterici mutfaktaki yemekleri yedi

SRİ LANKA'DAKİ DURUM

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı. Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı. Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

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Son Dakika Dünya Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi - Son Dakika
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