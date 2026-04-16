Starmer\'dan Çocukların İnternet Güvenliği İçin Çağrı

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, sanal medya şirketlerine sorumluluk alma çağrısında bulunarak, "Çocukları internette güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların internet üzerindeki güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ebeveynlerin çocuklarının güvenliği konusundaki endişelerine hak veren ve ailelerin hızlı bir adım beklemekte haklı olduğunu vurgulayan Starmer, büyük sanal medya platformlarına seslendi. Starmer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ebeveynlerin sanal medya ve bunun çocuklarının güvenliği üzerindeki etkisi konusunda endişeli olduklarını biliyorum. Haklı olarak hızlı önlem alınmasını bekliyorlar. Bugün X, Meta, Snap, YouTube ve TikTok'un üst düzey yöneticilerini sorumluluk almaya çağırıyorum. Çocukları internette güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapacağım."

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, hükümetin çocukların internet güvenliği konusunda yürüttüğü istişare süreci 26 Mayıs'ta tamamlanacak. Sürecin ardından İngiliz hükümeti; platformlara asgari yaş sınırı getirilmesi, bağımlılık yapan tasarım özelliklerinin kısıtlanması ve yapay zeka araçlarına yönelik daha katı güvenlik duvarları örülmesi gibi yasal düzenlemeleri kısa süre içinde hayata geçirmeyi planlıyor.