Sudan'daki savaşta son durum! Çatışmalarda can kaybı 83'e yükseldi - Son Dakika
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Sudan'daki savaşta son durum! Çatışmalarda can kaybı 83'e yükseldi

17.04.2023 10:32

Sudan'da ordu ve paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Güvenlik güçleri ile protestocular arasındaki çatışmaların şiddeti artarken, çatışmalardan kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi. 1126 kişi de yaralandığı savaştan gelen görüntülerde ise, sokaklarda cansız bedenlere rastlandığı görüldü.

Sudan'da aylardır devam eden gerginlik önceki gün ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalarla zirveye çıktı. Ordu ve HDK arasında başkent Hartum'un yanı sıra çeşitli kentlerde dün de yoğun çatışmalar devam etti.

CAN KAYBI 83'E ÇIKTI

DSÖ, yaptığı açıklamada, "15 Nisan'dan bu yana Hartum, Güney Kurdufan, Kuzey Darfur ve Kuzey eyaletleri ile değişik bölgelerdeki çatışmalarda en az 83 kişi öldü, 1126 kişi yaralandı. En şiddetli çatışmalar Hartum'da yaşanıyor." bilgisini verdi.

MADEN BAKANI'NIN EVİNE ROKET DÜŞTÜ

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir'in başkent Hartum'un Bahri bölgesindeki evine 2 roket düştü. Olayda bakanın ailesinden 2 kişi öldü, 2'si koruma 3 kişi yaralandı. Beşir, olaydan yara almadan kurtuldu.

AFB BAŞKANI ATEŞKES İÇİN SUDAN'A GİDİYOR

Öte yandan Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, "tarafları ateşkese dahil etmek" amacıyla Sudan'a gidecek. Barışçıl bir çözüm ve anlaşmazlıkları bitirmek için kapsamlı bir diyalog gerektiğini belirten AfB, tarafları Sudan'daki durumu daha karmaşık hale getirecek herhangi bir dış müdahaleyi kesin bir şekilde reddetmeye çağırdı.

SAĞLIK ALANINDA SIKINTILAR BAŞLADI

Çatışmalar nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanlarının hastanelere erişiminde sıkıntı ve bazı ilaçlar ve tıbbi malzemelerde ciddi yetersizlik yaşandığını belirten DSÖ, çatışmanın taraflarını, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde tarafsızlığa saygı göstermeye ve çatışmalarda yaralananların sağlık tesislerine sınırsız erişimini garanti etmeye çağırdı. DSÖ, tüm taraflara, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yaralıları, hastaları, sivilleri, sağlık çalışanlarını, ambulansları ve sağlık tesislerini koruma yükümlülüklerini hatırlattı.

NE OLMUŞTU?

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Sudan'daki savaşta son durum! Çatışmalarda can kaybı 83'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sudan'daki savaşta son durum! Çatışmalarda can kaybı 83'e yükseldi - Son Dakika
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