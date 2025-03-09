Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı - Son Dakika
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Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye'de güvenlik güçleriyle ülkenin devrik lideri Beşar Esad'a bağlı unsurlar arasında çıkan çatışmalara ilişkin konuştu. Lazkiye'de yaşanan olayların ''güvenli şekilde atlatıldığını'' belirten Şara, ''Ülkede yaşananlar, beklenen zorluklardır. Birliği ve Suriye halkı arasında sivil barışı korumalıyız'' dedi.

09.03.2025 17:07
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'ın Mezze Mahallesi'ndeki camide sabah namazını kıldıktan sonra şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

"KRİZ GÜVENLİ ŞEKİLDE ATLATILDI"

Şara, "krizin güvenli şekilde atlatıldığını" ifade ederek, "Ülkede yaşananlar, beklenen zorluklardır. Birliği ve Suriye halkı arasında sivil barışı korumalıyız." diye konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki olayların 'güvenli şekilde atlatıldığını' belirtti

PETROL ŞİRKETİNE SALDIRI

SANA'nın haberine göre, devrik Beşşar Esed rejimi yanlıları, Lazkiye'deki SADCOP petrol şirketinin tesisine saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri, yaptıkları açıklamada, İdlib'den Lazkiye'ye giderek saldırganların püskürtüldüğünü belirtti.

CEBLE SALDIRISI VE LAZKİYE'DEKİ OLAYLAR

Suriye'de devrik Beşar Esad rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı. Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki olayların 'güvenli şekilde atlatıldığını' belirtti

CUMHURBAŞKANI ŞARA'NIN UYARISI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını söylemiş, birlik ve beraberlik mesajı vermiş, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amaçlarının olmadığını ifade etmişti. Şara, bölgedeki güvenlik güçlerini devrik rejim unsurlarına hızlı müdahaleleri ve performansları için tebrik ettikten sonra şunları kaydetmişti: "Güvenlik güçlerine kimsenin aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin vermemesi gerektiğini vurguluyor ve bunu önlemek için çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Bizi düşmanlarımızdan ayıran şey, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlakımızdan vazgeçtiğimiz anda düşmanlarımızla aynı düzeye ineriz. Düşmüş rejimin kalıntıları, bir provokasyon peşinde koşuyor; bu provokasyon, aşırılıklara yol açarak onların işine yarayacak bir durum yaratmayı amaçlıyor."

Suriye\'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Lazkiye, Suriye, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mahşerin atlısı:
    başka kaynaklar öyle demiyor şara terörist şara ekepeliler kahve içmeye gitmiyor sanırım dört korkusundan bilaaal hadi teravihe git :) 30 17 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    kolpaçino ekepeliler camide namaza katılın yeyiyor ise 15 5 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    reco altına kaçırıyor bu adamdan neden bilinmez 15 5 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bay Recebin teröristi Şara 1 3 Yanıtla
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