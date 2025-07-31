Suriye'de Entegrasyon Tartışmaları Alevlendi - Son Dakika
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Suriye'de Entegrasyon Tartışmaları Alevlendi

Suriye\'de Entegrasyon Tartışmaları Alevlendi
31.07.2025 16:30
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Süveyda'daki çatışmalar sonrası SDG entegrasyonu için 'tek ordu, tek devlet' vurgusu yapıldı.

Suriye'de, ülkenin güneyindeki Süveyda vilayetinde Dürziler ve Bedevi aşiretleri arasındaki çatışmaların ardından entegrasyon sürecine yönelik tartışmalar yeniden alevlendi.

Ülkenin kuzeydoğusunu kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi, Suudi Arabistan basınına konuştu.

Mazlum Abdi, "Tek ordu, tek hükümet, tek devlet" yaklaşımını desteklediklerini söyledi.

Abdi bununla birlikte, bazı konularda yerel yönetimlerin söz sahibi olduğu adem-i merkeziyetçi bir sistem istediklerini söyledi.

Habertürk'e konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Abdi için "Bu süreci son derece sorumlu ve akıllıca yürütüyor" dedi.

Barrack ayrıca Suriye'de entegrasyon olacağını vurguladı.

SDG'nin omurgasını Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye, YPG'yi, " PKK'nın uzantısı ve terör örgütü" olarak nitelendiriyor.

Ankara, Suriye'deki entegrasyon sürecini yakından izliyor.

Mazlum Abdi: 'SDG, Suriye Savunma Bakanlığı'na dahil olacak'

SDG Komutanı Mazlum Abdi, Fransa'nın başkenti Paris'te Şam yönetimi ile yapılması planlanan müzakerelerin ertelenmesinin ardından 29 Temmuz'da Suudi Arabistan merkezli El-Hadath ve El Arabiya kanallarına konuştu.

Mazlum Abdi, SDG'nin Suriye'nin savunma sisteminin parçası olması gerektiğini söyledi.

Abdi, SDG'nin Suriye Savunma Bakanlığı'na dahil olacağını, 10 Mart'ta merkezi hükümetle vardıkları anlaşmanın Suriye'nin "tek bir bayrak ve ordu" altında birleşmesini öngördüğünü vurguladı.

Abdi, entegrasyon sürecinin Kürtlere anayasal güvenceler verilmeden ilerlemesinin ise kendileri için endişe verici olduğunu kaydetti.

Şam'ın dil ve kültür konusunda esnek bir tutum sergilediğini belirten Abdi, yoğunlukla Kürtlerin yaşadıkları bölgelerde Arapça ile birlikte Kürtçe'nin de resmi dil olması için talepte bulunduklarını açıkladı.

Abdi ayrıca Rakka, Haseke ve Deyrizor gibi bölgelerdeki yerel yönetim kurumlarının merkezi yönetim ile entegrasyonu için resmi talepleri olduğunu ve sürecin devam ettiğini söyledi.

SDG'nin Türkiye ile "sürekli iletişim kanalları" olduğunu belirten Abdi, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki ateşkesi kalıcı bir barışa dönüştürmeyi" hedeflediklerini vurguladı.

Abdi, Paris'te yapılması planlanan görüşmelerin Şam'ın talebi üzerine ertelendiğini de açıkladı.

'Mazlum Abdi süreci sorumlu ve akıllıca yürütüyor'

Mazlum Abdi'nin röportajının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da entegrasyon sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Tom Barrack, sosyal medya hesabından Abdi'nin verdiği röportajı alıntıladı, SDG komutanının süreçteki rolünü övdü.

Barrack, SDG ve Şam'ın çabalarının "tek ordu, tek hükümet, tek devlet" temelli ve istikrarlı bir Suriye için çok önemli olduğunu vurguladı:

"Entegrasyon ve birliği ilerletmek için yürütülen yapıcı diyaloğu takdir ediyoruz. Güvenli bir gelecek için görüşmelerin sürmesini bekliyoruz.

Barrack, 30 Temmuz'da Habertürk'e verdiği röportajda Suriye'de entegrasyon olacağını, Mazlum Abdi'nin süreci "son derece sorumlu ve akıllıca yürüttüğünü" söyledi.

Barrack, "Hem Suriye hükümetinin bu sürece yaklaşımından hem de Mazlum Abdi'nin tutumundan gurur duyuyorum" dedi, Abdi'nin Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmadığını söyledi.

Türkiye'nin de sürece "yol gösterici şekilde" katkı sağladığını belirten Barrack, Şam yönetiminin azınlıkları entegrasyon sürecine dahil etmek konusunda kararlı olduğunu vurguladı:

"Yönetime gelen bu küçük grup her şeyi sorumlu bir şekilde kontrol etmeye çalışıyor ama kaynaklar sınırlı. Dünyanın da onlara gelip kaynak sağlamaya çalışması, şans vermesi gerekiyor."

Türkiye'nin tutumu ne?

Ankara, "PKK'nın uzantısı" gördüğü SDG'nin silahlarını bırakarak Şam'a entegre olmasını bekliyor.

TRT Haber'e göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları bugün yaptıkları açıklamada, 10 Mart anlaşmasını hatırlatarak SDG'nin entegrasyonun yıl sonuna kadar sağlanması gerektiğini vurguladı.

MSB daha önce de Şam'ın Türkiye'den "terörle mücadele" kapsamında eğitim, danışmanlık ve teknik destek talep ettiğini, bu desteğin verildiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 25 Temmuz'da NTV'ye verdiği röportajda, SDG'nin "vakit kaybeden, gönüllülük içerisinde merkezi hükümetle anlaşmaya varması" gerektiğini söylemişti.

Bakan Fidan, " Güvenlik için Türkiye'nin şahit tutulması önemli..."Belli şeyleri bahane ederek bu ülkede silahlı yapıların varlığını devam etmesi kabul edilebilir değil. YPG'nin silah barıkmasını bekliyoruz" diye konuşmuştu.

Fidan 22 Temmuz'da Ankara'da yaptığı bir açıklamada Suriye'yi bölmeye yönelik hamlelere karşı müdahale uyarısında bulunmuştu:

"Şiddet kullanarak, bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz, bunu kendi milli güvenliğimize yönelik doğrudan tehdit olarak algılarız ve müdahale ederiz."

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Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Süveyda, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de Entegrasyon Tartışmaları Alevlendi - Son Dakika

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