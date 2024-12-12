Suriye'de PKK/YPG Kontrolündeki Kentler Özgürleşti, Kilometrelerce Tünel Bulundu - Son Dakika
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Suriye'de PKK/YPG Kontrolündeki Kentler Özgürleşti, Kilometrelerce Tünel Bulundu

Suriye\'de PKK/YPG Kontrolündeki Kentler Özgürleşti, Kilometrelerce Tünel Bulundu

Suriye'nin Tel Rıfat ve Münbiç kentleri, muhalif grupların 'Özgürlük Şafağı' operasyonuyla terör örgütü PKK/YPG'den arındırıldı. Yapılan taramalarda kilometrelerce uzunluğunda tüneller tespit edildi. Tünellerin imha edileceği belirtildi.

12.12.2024 10:53  Güncelleme: 10:59
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SURİYE'de muhalif grupların düzenlediği 'Özgürlük Şafağı' ismi verilen operasyon ile yıllardır terör örgütü PKK/ YPG kontrolünde olan Tel Rıfat ve Münbiç kentleri özgürlüğüne kavuştu. Teröristlerden arındırılmasının ardından güvenlik güçleri tarafından yapılan taramalarda her iki kentin altında kilometrelerce uzunluğunda onlarca tünel bulundu. Teröristlerin adeta köstebek yuvasına çevirdiği özellikle Türkiye'ye yönelik saldırılar ve hava harekatlarından gizlenmek için inşa edilen Tel Rıfat ve Münbiç'teki tünellerin, yapılacak araştırmaların ardından imha edileceği belirtildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Tel Rıfat ve Münbiç ilçeleri, iç savaşın başlamasının ardından terör örgütü PKK/YPG denetimine girdi. Teröristler, kontrolü ele almasının ardından her iki ilçede yaşayan sivilleri uyguladığı baskılar ile göç etmeye zorladı. Tel Rıfat ve Münbiç'te yaşayan binlerce sivil, terör örgütünün baskılarından kaçarak sınır bölgesindeki çadır kamplarda yaşamaya veya Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Terör örgütü baskısı ile yerlerinden edilen sivillerin evlerine ise Suriye'nin farklı bölgelerinde yaşayan PKK/YPG yanlıları yerleştirildi.

TÜRKİYE VE SURİYELİ SİVİLLERE SALDIRIP, TÜNELLERE GİZLENİYORLARDI

Terör örgütü PKK/YPG, 2016 yılında Halep'e bağlı Tel Rıfat ve Münbiç'te kontrolü ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından terör örgütü tarafından Türkiye'yi ve Türkiye sınırındaki Suriyeli sivilleri hedef alan saldırılar yapıldı. Bu saldırıların ardından tespit edilen teröristlerin bulunduğu alanlar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından ateş altına alınıyordu. Ancak, teröristlerin saldırıların ardından yer altına inşa edilen tünellere gizlenerek uzak ve top atışlarından korunduğu ortaya çıktı. Zeytin Dalı Harekatı sonrasında yapılan incelemelerde ulaşılan tünellerin benzerleri Tel Rıfat ve Münbiç'te de ortaya çıktı. Her iki ilçenin Suriye Milli Ordusu tarafından özgürleştirilmesinin ardından detaylı inceleme yapıldı. Yapılan araştırmalarda aralarında Tel Rıfat Hastanesinin de bulunduğu birçok kamu binası ile onlarca evin altında tünellere rastlandı.

KİLOMETRELERCE UZUNLUĞUNDA TÜNELLER

Suriye Milli Ordusu unsurlarının yaptığı incelemelerde ulaşılan çok sayıda tünelin kilometrelerce uzunluğunda olduğu belirlendi. Merdivenle inilen ve yerin birkaç metre altında başlayan kilometrelerce uzunluğundaki tünellerin yer yer sağ ve sola ayrılarak çok farklı noktalara erişim sağladığı ortaya çıktı. Kazılan tüneller ile olası hava saldırılarının yanı sıra teröristlerin Türkiye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırıların ardından yapılan misilleme atışlarından da kendilerini koruduğu görüldü.

TÜNELLER İMHA EDİLECEK, HER YER DİDİK DİDİK ARANIYOR

Ortaya çıkan terör tünellerinde Suriye Milli Ordusu tarafından tuzaklanmış patlayıcı incelemesi yapılıyor. Titiz şekilde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından tünellerin yıkılarak, giriş ve çıkış noktaları beton örülerek kapatılarak imha edileceği belirtildi. SMO unsurları ayrıca sivillerin yeniden dönüş yaptığı ilçelerdeki evlerde de teröristler tarafından olası tuzaklama ihtimaline karşı detaylı bomba araması yapılarak, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Suriye'de PKK/YPG Kontrolündeki Kentler Özgürleşti, Kilometrelerce Tünel Bulundu - Son Dakika

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