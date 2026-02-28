Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz - Son Dakika
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz

Suriye: İran\'ın Körfez\'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
28.02.2026 21:15
Suriye: İran\'ın Körfez\'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz

ABD ve İsrail'in saldırılarına İran'ın verdiği yanıt gerilimi tüm Orta Doğu'ya yaymasına neden oldu. İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı.

O saldırıya bir tepki de Suriye'den geldi: Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı; Suudi Arabistan Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Krallığı, Katar Devleti, Kuveyt Devleti ve Ürdün Haşimi Krallığı'nın egemenliğini ve güvenliğini hedef alan şiddetli İran saldırılarını en sert şekilde kınamaktadır.

Suriye Arap Cumhuriyeti, bu acımasız saldırılara maruz kalan kardeş ülkelerle tam dayanışma içinde olduğunu ifade ederken; bu ülkelerin güvenlik ve istikrarına yönelik her türlü tehdidi kesin bir dille reddettiğini vurgular, egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine saygı duyulması çağrısında bulunur.

Suriye; bölge meselelerinin çözümü, bölgede güvenlik ve istikrarın tesisi ve tüm bölge halklarının huzuru için diyalog, diplomasi ve barışçıl çözüm odaklı tüm çabaları desteklemeye devam edeceğini teyit eder."

Ayrıntılar geliyor...

Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    abd bin saldırısını kinamiyorsun ? 11 0 Yanıtla
  • Fatih4510 Fatih4510:
    Kınarsın onun bunun çocuğu. 7 0 Yanıtla
  • ünal yalçın ünal yalçın:
    Bi siz eksikdiniz.. 5 0 Yanıtla
  • Erhan Akyol Erhan Akyol:
    anca kınayın boş yapın 4 0 Yanıtla
  • SERKAN ÇETİN SERKAN ÇETİN:
    onlar da Amerikan dostu oldu 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz - Son Dakika
