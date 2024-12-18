Suriye Milli Ordusu, teröristlerin elindeki Kobani'ye harekat hazırlığında - Son Dakika
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Dünya

Suriye Milli Ordusu, teröristlerin elindeki Kobani'ye harekat hazırlığında

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından operasyonlarına devam ederek Tel Rıfat ve Münbiç'i terörden temizleyen Suriye Milli Ordusu'nun bir sonraki hedefi de belli oldu. SMO'nun ABD'nin de gizliden gizliye destek verdiği terör örgütü PKK/YPG'nin elinde olan ve Şanlıurfa'nın Şuruç ilçesinin karşısındaki Kobani'ye harekat hazırlığında olduğu iddia edildi.

18.12.2024 09:58
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'nin de destek verdiği Suriye Milli Ordusu'nun ülkenin kuzeyinde yürüttüğü terör operasyonları devam ediyor.

GÖZLERİNİ FIRAT'IN DOĞUSUNA DİKTİLER

Terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrol ettiği Fırat Nehri'nin batısındaki Tel Rıfat ve Münbiç'i kurtaran Suriye Milli Ordusu bu kez gözünü Fırat'ın doğusuna dikti. Kobani ve Rakka'yı terörden arındırmayı hedeflediği belirtilen harekatın kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Suriye Milli Ordusu, teröristlerin elindeki Kobani'ye harekat hazırlığında

BİR SONRAKİ DURAK: KOBANİ

SMO'nun harekat hazırlıkları yabancı basının da dikkatini çekmiş durumda. SMO ve muhaliflere yakın Arap aşiretlerinin YPG'nin kontrol ettiği birçok bölgede hakimiyet sağladığını belirten Amerikalı New York Times gazetesi, bir sonraki durağın, Türkiye sınırındaki Aynularab (Kobani) kenti olabileceğini belirtti.

Suriye Milli Ordusu, teröristlerin elindeki Kobani'ye harekat hazırlığında

"TÜRKİYE SINIRA YIĞINAK YAPTI" İDDİASI

ABD'li bir diğer gazete Wall Street Journal (WSJ) da üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriye'ye yeni sınır ötesi operasyonu an meselesi olabileceğini bildirdi. Haberde, Türk ve Suriye Milli Ordusu'nın sınıra yığınak yaptığı ve Ankara'nın kapsamlı bir harekâta hazırlandığı iddia edildi.

Suriye Milli Ordusu, teröristlerin elindeki Kobani'ye harekat hazırlığında

Bölgedeki hareketliliğin 2019'daki Barış Pınarı Harekâtı öncesine benzediği öne sürüldü. Aynularab'daki sivillerin de ülkenin farklı yerlerine kaçtığı da iddialar arasında. Harekât ile SMO kontrolündeki Münbiç ve Tel Abyad arasında kalan Aynularab'daki terör bölgesinde de hakimiyetin sağlanması hedefleniyor.

WSJ'nin haberinde PYD/YPG terör örgütünün siyasi elebaşlarından Ilham Ahmed, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a mektup yazdığı ve Türkiye'ye baskı yapılmasını istediği de öne sürüldü. Ahmed'in mektubunda "Türkiye'nin hedefi bizim topraklarımızı siz göreve gelmeden fiilen kontrol altına almak. Sizin elinizde bu felaketi engelleyecek gücün olduğunu düşünüyoruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi daha önce de dinledi ve çağrınıza yine uyacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Suriye Milli Ordusu, teröristlerin elindeki Kobani\'ye harekat hazırlığında

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Son Dakika Dünya Suriye Milli Ordusu, teröristlerin elindeki Kobani'ye harekat hazırlığında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • k K:
    suriye mili ordu degil sarayin ordusu 13 21 Yanıtla
  • Turhallı:
    Bazıları büyük rahatsızlık duyuyor haydi kahramanlar yer ile yeksan edin şu korkakları haritada sarı olan yerdekileri sarı torbaya doldurun 7 6 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Bu Toyota cipler nerden geliyor bu suryeye fabrikası var şamda finasman kim 6 0 Yanıtla
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