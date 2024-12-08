Suriye\'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi

Dünya

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Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Suriye'de çöken Baas rejimine ait bayrak indirildi.

ESAD DEVRİLDİ

Suriye'de 27 Kasım'da muhaliflerin Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları hareket, kısa sürede büyük sonuçlar verdi. Bütün kritik kentleri alarak başkente ilerleyen silahlı muhalifler Şam'ı da ele geçirdi. En sonunda başkenti de kaybeden Esad ülkeden kaçtı.

MOSKOVA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİKTEN BAAS BAYRAĞI İNDİRİLDİ

Esad'ın nerede olduğu bilinmezken, en büyük müttefiki Rusya'da dikkat çeken bir görüntü kameralara yakalandı. Başkent Moskova'da yer alan Suriye Büyükelçiliği'ndeki Baas rejimine ait bayrak indirildi.







