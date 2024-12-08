Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi - Son Dakika
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Dünya

Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çöküp Beşar Esad'ın da ülkeden kaçmasının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Şam'ın uzun yıllar müttefiki olan Moskova'daki Suriye Büyükelçiliğinde, Baas rejimine ait bayrak indirildi.

08.12.2024 19:00
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Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Suriye'de çöken Baas rejimine ait bayrak indirildi.

ESAD DEVRİLDİ

Suriye'de 27 Kasım'da muhaliflerin Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları hareket, kısa sürede büyük sonuçlar verdi. Bütün kritik kentleri alarak başkente ilerleyen silahlı muhalifler Şam'ı da ele geçirdi. En sonunda başkenti de kaybeden Esad ülkeden kaçtı.

Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi

MOSKOVA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİKTEN BAAS BAYRAĞI İNDİRİLDİ

Esad'ın nerede olduğu bilinmezken, en büyük müttefiki Rusya'da dikkat çeken bir görüntü kameralara yakalandı. Başkent Moskova'da yer alan Suriye Büyükelçiliği'ndeki Baas rejimine ait bayrak indirildi.

Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi
Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi



Suriye\'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Beşşar Esed, Politika, Moskova, Suriye, Dünya, Rusya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi - Son Dakika
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