Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı
Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı

Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka\'da kontrolü sağladı
18.01.2026 07:01
Suriye ordusu, Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den aldı. 483 örgüt üyesi teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçerken, 200 örgüt üyesinin teslim olduğu öğrenildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, ordu stratejik öneme sahip Rakka'nın Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı. Haberde ilçede bulunan terör örgütü YPG/SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.

Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı

200 ÖRGÜT ÜYESİ TESLİM OLDU

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı. Açıklamada, 200 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.

Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı

KENT MERKEZİNE 5 KİLOMETRE KALDI

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik başlattığı operasyon kapsamında Fırat Nehri'nin batısında, Rakka kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştığı bildirildi. Suriye ordusu saha komutanlığından aldığı bilgiye göre, Suriye ordusu Fırat Nehri'nin batısında, Rakka ilinin kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştı.

Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, 16 Ocak akşamı saat 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı. Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı

Suriye ordusunun YPG/SDG'ye karşı başlattığı operasyonda Fırat Nehri'nin batısında şiddetli çatışmaların yaşandığı Tabka kentinde, örgüt unsurlarının konvoylarla bölgeden ayrıldığı bildirilmişti.

Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı
Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı

Son Dakika Dünya Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı - Son Dakika

