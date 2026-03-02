Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü - Son Dakika
Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü

02.03.2026 22:02
İsrail ve ABD'nin düzenlediği hava saldırıları Tahran'daki tarihi dokuyu da etkiledi. İranlı yetkililer, başkentte bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Gülistan Sarayı'nda hasar meydana geldiğini açıkladı. 16. yüzyıldan kalma, kültürel miras niteliği taşıyan yapının zarar görmesi, askeri gerilimin tarihi ve sembolik alanlara da sıçradığı yönünde değerlendirmelere yol açtı.

İsrail ve ABD tarafından düzenlenen hava saldırısı, Tahran'daki 16. yüzyıldan kalma "Güller Sarayı"nda hasara sebep oldu. İran makamları, saldırının başkentin tarihi merkezine isabet ettiğini ve kültürel miras niteliğindeki yapıda maddi tahribat oluştuğunu açıkladı.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

Resmi adı Gülistan Sarayı olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan saray kompleksi, İran mimarisinin en önemli örnekleri arasında gösteriliyor. Kaçar dönemine uzanan genişleme ve süslemeleriyle bilinen yapı, özellikle ayna salonları ve çini bezemeleriyle tanınıyor.

Yetkililer, hasarın boyutuna ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü, can kaybına dair ise net bir bilgi paylaşılmadığını duyurdu.

Bölgeyi ziyaret eden Bakan Rıza Salihi Emiri, Tahran'ın UNESCO'ya resmi bir rapor sunacağını söyledi.

Tahran'daki tarihi yapının zarar görmesi, askeri gerilimin kültürel miras alanlarını da etkilediğine dair endişeleri artırdı.

