ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırılarının ardından, vurulan petrol depolarına ait yeni görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde, stratejik tesislerin dev alevlerle yandığı ve gökyüzünü yoğun bir siyah duman tabakasının kapladığı görülüyor.
Saldırılar kentin hava kalitesini tehlikeli seviyelere taşırken, bölge sakinlerine pencerelerini açmamaları ve sokağa çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı. Petrol depolarındaki devasa yangınlar nedeniyle gökyüzünden is yağdığı ve çevre bölgelerde görüş mesafesinin düştüğü belirtiliyor.
Son Dakika › Dünya › Tahran'da vurulan petrol deposunun yeni görüntüsü - Son Dakika
