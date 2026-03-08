Tahran'da vurulan petrol deposunun yeni görüntüsü - Son Dakika
Tahran'da vurulan petrol deposunun yeni görüntüsü

Tahran\'da vurulan petrol deposunun yeni görüntüsü
08.03.2026 23:42
ABD ve İsrail'in önceki gün İran'ın başkenti Tahran'da savaş uçaklarıyla vurduğu petrol depolarından birinin yeni görüntüsü çıktı. Görüntülerde petrol deposunun alev alev yandığı, dumanların geniş bir alana yayıldığı görüldü.

ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırılarının ardından, vurulan petrol depolarına ait yeni görüntüler paylaşıldı.

VURULAN PETROL DEPOSUNDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Görüntülerde, stratejik tesislerin dev alevlerle yandığı ve gökyüzünü yoğun bir siyah duman tabakasının kapladığı görülüyor.

HAVA KALİTESİ TEHLİKELİ SEVİYELERDE

Saldırılar kentin hava kalitesini tehlikeli seviyelere taşırken, bölge sakinlerine pencerelerini açmamaları ve sokağa çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı. Petrol depolarındaki devasa yangınlar nedeniyle gökyüzünden is yağdığı ve çevre bölgelerde görüş mesafesinin düştüğü belirtiliyor.

