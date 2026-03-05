Tahran'daki yıkım böyle görüntülendi - Son Dakika
05.03.2026 13:45
ABD ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği hava saldırıları İran'ın başkenti Tahran'da büyük yıkıma neden oluyor. 28 Şubat'tan bu yana devam eden saldırılar sonucunda, başta 'Şehit Burucerdi Sitesi' olmak üzere birçok yerleşim yeri ağır hasar gördü. Saldırılarda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İranlı yetkililer, hedef alınan yerlerde tamamen sivil halkın yaşadığını belirtiyor.

ABD ve İsrail'in geçen ay sonunda İran'a başlattığı hava saldırıları devam ediyor. İran'ın 20'den fazla kentini hedef alan hava saldırıları başkent Tahran'da yoğunlaşıyor.

YIKIM GİT GİDE AĞIRLAŞIYOR

Füze saldırılarının yanı sıra ABD ve İsrail savaş uçakları 28 Şubat'tan bu yana Tahran'a gece gündüz adeta bomba yağdırıyor. ABD ile İsrail'in 6 gündür aralıksız devam eden saldırıları nedeniyle İran'ın başkentinde yıkım giderek ağırlaşıyor.

SİTEDEKİ SALDIRIDA EN AZ 18 KİŞİ ÖLDÜ

Tahran'da en fazla yıkımın olduğu yerlerden biri de İran-Irak Savaşı'nda ölen İranlı askerlerin ailelerinin yaşadığı "Şehit Burucerdi Sitesi" oldu. Bu siteye saldırılarda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki İranlı yetkililer, saldırıya uğrayan sitedekilerin tamamın sivil olduğunu belirtiyor.

SALDIRI BÜYÜK BİR YIKIM BIRAKTI

Onlarca ailenin yaşadığı söz konusu site dün ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu. saldırılar sonrası "Şehit Burucerdi Sitesi'nde" oluşan ağır hasar görüntülendi. Saldırıların bıraktığı yıkım sitenin girişinden itibaren açıkça görülüyor. Hurdaya dönen ve kullanılamaz hale onlarca araç ve çok sayıda konutta oluşan ağır hasar dikkati çekiyor.

Site içerisinde yer alan ve her biri 8 katlı olan 4 bina kullanılmaz hale gelirken, evlerinde hasar oluşan İranlılar, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla tahliye olma telaşında. Evleri hasar alan veya kullanılamaz hale gelen birçok İranlı, gözyaşları eşliğinde belediye ekiplerince enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti.

YIKIMIN AĞIR İZLERİ HALA DURUYOR

Belediye ekipleri enkazın büyük kısmını kaldırsa da saldırıların bıraktığı yıkımın ağır izi duruyor ve patlamaların etkisiyle yanan evlerden zaman zaman duman yükseliyor.

