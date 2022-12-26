Taliban, Afganistan'da kadınların üniversiteye gitmesini yasaklamıştı! İran'dan Afgan kadınlara sürpriz bir davet geldi

Afganistan'da radikal İslamcı Taliban örgütünün üniversitelerde eğitim almasını yasakladığı Afgan kadınlara sürpriz bir ülkeden destek geldi.

PROTESTOLARIN DEVAM ETTİĞİ İRAN'DAN ŞAŞIRTAN DAVET

Son dönemde başörtüsü zorunluluğuna tepkinin kadınların öncülük ettiği kitlesel protesto dalgasına dönüştüğü İran üniversitelerde eğitim alması yasaklanan kadınlara davette bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı danışmanı Resul Musavi, önceki gün Afganistan'ın Tahran Büyükelçisi ile görüştüğünü ve eğitim almak isteyen Afgan kadınlara desteğe hazır olduklarını bildirdi. Twitter hesabından açıklama yapan İranlı yetkili, Tahran'ın Afgan kadınların üniversite eğitimine devam edebilmesi için online kanallar dahil her türlü olanağı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Mahsa Amini'nin ölümüyle sokağa dökülen İranlı kadınlara birçok ülkeden de destek gelmişti.

İRAN YÖNETİMİ TALİBAN'IN KARARINA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de geçen hafta Taliban'ın yasağına sert tepki göstermiş, kararın iptali için Taliban yetkilileriyle görüşerek adım atacaklarını kaydetmişti. İran İslam Cumhuriyeti'nde baskılara karşın üniversitede okuyan kadınların oranı erkeklerden fazla. İran üniversiteleri, son dönemde başörtüsü yasağına karşı başlayan ve tüm ülkeye yayılan protestoların merkezi haline gelmişti.

PROTESTOLAR 100 GÜNÜ GERİDE BIRAKTI

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin eylülde "başörtüsü kuralına uymadığı" gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp hayatını kaybetmesi üzerine İran genelinde kitlesel sokak eylemlerinin fitilini ateşlemişti. Kadınların öncülük ettiği eylemler, 1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana İranlı dini liderlere karşı en büyük başkaldırılardan biri oldu. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre 100 gündür devam eden gösterilerde en az 500 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. İki gösterici idam edilirken 20'den fazla kişi hakkında da idam kararı verildi.