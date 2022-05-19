Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı - Son Dakika
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BBC

Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı

19.05.2022 21:25

Afganistan'da Taliban yönetimi, televizyon ekranına çıkan kadınlarla ilgili kuralları sıkılaştırarak, kadın sunucuların ve programlarda görünen diğer kadınların yüzlerini örtmelerini içeren yeni bir kararname yayınladı.

Taliban Afganistan'da yönetimi devraldığından bu yana kadınlarla ilgili kısıtlamaları adım adım artırıyor. BBC Peştu Servisi'ne konuşan Taliban din polisi yetkilisi, televizyona çıkan kadınların yüzlerini örtmeleriyle ilgili kararın, medya kuruluşlarına çarşamba günü gönderilen bir kararname ile iletildiğini söyledi.

21 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Reuters haber ajansı Taliban hükümetinin "Ahlaksızlığı Önleme ve Fazileti Teşvik" bakanlığı sözcüsünü alıntılayarak yeni kararnamenin 21 Mayıs günü yürürlüğe gireceğini bildirdi. Bakanlık sözcüsü, ajansa göre kadınların yüzünü kapatması kuralını "tavsiye" olarak niteliyor; ama kurala uymayanların neyle karşılaşacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Kararla ilgili sosyal medyada çok sayıda eleştiri yapılırken bir kullanıcı "Dünya, insanları Covid'den korumak için maske kullanıyor. Taliban, insanları kadın gazetecilerin yüzlerinden korumak için maske kuralı getiriyor. Taliban'a göre kadınlar bir hastalık" yazdı.

SOKAKTA PEÇESİZ DOLAŞMAK YASAKLANMIŞTI

Bundan iki hafta önce de Afganistan'daki kadınlara dışarda peçe takma kuralı getirilmiş, uymayanların cezalandırılacağı ilan edilmişti. Kadınların yanlarında erkek bir akrabaları olmadan seyahat etmeleri yasaklanmış, ayrıca daha önce açılacağı ilan edildiği halde kız çocuklarının devam ettiği orta dereceli okullar kapatılmıştı.

Taliban'dan yeni kararname: Kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkması yasak

İLK İKTİDARA GELDİĞİNDE YASAKLARA BAŞLAMIŞTI

Taliban 1990'larda ilk kez iktidara geldiğinde ülkedeki bütün kadınlara ev dışında bedenlerini ve yüzlerini bütünüyle örten burka giyme kuralı getirmişti. 2001'de ABD ve müttefiklerinin askeri müdahalesi ile Taliban iktidardan uzaklaştırıldığında, özellikle başkent Kâbil'de kadınlara yönelik kısıtlamaların önemli bir kısmı kaldırılmıştı. Fakat koyu muhafazakârlığın ve erkek egemenliğinin çok güçlü olduğu ülkede kırsal kesimlerde Taliban'ın etkisi devam etmiş ve kadınların yaşamı çok fazla değişmemişti.

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Kaynak: BBC

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