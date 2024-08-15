Taliban yönetimi, Afganistan ele geçirişinin üçüncü yılını, ABD'den kalan silahlarla gövde gösterisi yaparak kutladı - Son Dakika
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Dünya

Taliban yönetimi, Afganistan ele geçirişinin üçüncü yılını, ABD'den kalan silahlarla gövde gösterisi yaparak kutladı

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Taliban yönetimi, Afganistan'ı ele geçirişlerinin üçüncü yılında Bagram'da askeri bir geçit töreni düzenledi. Törene Çin ve İran'dan diplomatlar da katıldı. Taliban güçleri, törende Sovyet yapımı tanklar ve ABD yapımı zırhlı araçları sergiledi. Taliban, 15 Ağustos 2021'de ABD destekli hükümetin çöküşünün ardından başkenti ele geçirmişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Taliban üzerinde kadınlara yönelik kısıtlamaların kaldırılması için baskı yapılması çağrısında bulundu.

15.08.2024 10:46  Güncelleme: 10:55
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Taliban yönetimi, Afganistan'ı ele geçirişlerinin üçüncü yılında askeri bir geçit töreni düzenledi. Eski bir ABD üssü olan Bagram'da gerçekleşen törende, motosikletli savaşçılar ve ele geçirilmiş askeri araçlar sergilendi.

Çin ve İran'dan diplomatların da katıldığı törende, Taliban güçleri Sovyet yapımı tanklar ve ABD yapımı zırhlı araçları sergiledi. Ayrıca, geçmişte el yapımı bomba taşımakta kullanılan sarı bidonlarla donatılmış motosikletler de geçit törenine katıldı.

Taliban, 15 Ağustos 2021'de ABD destekli hükümetin çöküşünün ardından başkenti ele geçirmişti. Şu anda hiçbir ülke tarafından resmi olarak tanınmayan Taliban yönetimi, özellikle kadınlara yönelik kısıtlamalarıyla BM tarafından "cinsiyet apartheid'i" olarak nitelendirilen politikalar uyguluyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Taliban üzerinde kadınlara yönelik kısıtlamaların kaldırılması için baskı yapılması çağrısında bulundu. BM Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Bennett ise uluslararası toplumu Taliban yönetimini ve insan hakları ihlallerini normalleştirmeme konusunda uyardı.

Taliban yetkilileri güvenliği öncelik olarak görüyor ve İslam'ın katı yorumuna dayalı yasalar uyguluyor. Ancak IŞİD'in saldırıları hala bir tehdit oluşturuyor.

Ekonomik durgunluk ve insani kriz devam ederken, birçok Afgan yaşam koşullarının kötüleştiğini belirtiyor. Uluslararası sivil toplum kuruluşları, Afganistan'da 23.7 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve yardım fonlarının azaldığını vurguluyor.

Taliban yönetimi, Afganistan ele geçirişinin üçüncü yılını, ABD'den kalan silahlarla gövde gösterisi yaparak kutladı
Taliban yönetimi, Afganistan ele geçirişinin üçüncü yılını, ABD'den kalan silahlarla gövde gösterisi yaparak kutladı
Taliban yönetimi, Afganistan ele geçirişinin üçüncü yılını, ABD'den kalan silahlarla gövde gösterisi yaparak kutladı
Taliban yönetimi, Afganistan ele geçirişinin üçüncü yılını, ABD'den kalan silahlarla gövde gösterisi yaparak kutladı
Taliban yönetimi, Afganistan ele geçirişinin üçüncü yılını, ABD'den kalan silahlarla gövde gösterisi yaparak kutladı
Taliban yönetimi, Afganistan ele geçirişinin üçüncü yılını, ABD\'den kalan silahlarla gövde gösterisi yaparak kutladı

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Son Dakika Dünya Taliban yönetimi, Afganistan ele geçirişinin üçüncü yılını, ABD'den kalan silahlarla gövde gösterisi yaparak kutladı - Son Dakika

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