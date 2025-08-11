Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
11.08.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Haber Videosu

Ukrayna'nın güneyindeki tatil beldeleri Zatoka ve Karolino-Buhaz'da denize sürüklenen mayınların patlaması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, bu bölgelerde yüzmenin savaş nedeniyle sürüklenen mayınlar yüzünden yasak olduğunu hatırlattı. Patlamadan hemen sonra bomba imha ekipleri, sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ukrayna'nın güneyinde, Karadeniz kıyısındaki tatil beldelerinde korkunç bir olay yaşandı. Zatoka ve Karolino-Buhaz sahillerinde yüzen üç kişi, denize sürüklenen mayınların patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay pazar günü saat 11.30 civarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, patlama anında denizde yüzlerce tatilci vardı. İki patlayıcı, kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede art arda infilak etti. Patlamanın şiddetiyle deniz kenarındaki kalabalık paniğe kapıldı, birçok kişi sahile koştu.

BOMBA İMHA EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kurbanlardan biri Karolino-Buhaz'da, diğer iki kişi ise Zatoka'da hayatını kaybetti. Yetkililer, bu bölgelerde yüzmenin savaş nedeniyle sürüklenen mayınlar yüzünden yasak olduğunu hatırlattı. Buna rağmen bazı tatilciler yasağa uymadı. Patlamadan hemen sonra bomba imha ekipleri, sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Plajlarda yeni mayın olup olmadığı araştırılıyor.

Ukrayna Odesa Bölge Valisi Oleh Kiper, "Hepsi yasak bölgede yüzerken patlayıcıların infilakı sonucu öldü" dedi. Olay, Ukrayna Ceza Kanunu'na göre "kaza" olarak soruşturuluyor.

Yetkililer, Odesa bölgesinde yalnızca iki plajın güvenli olduğunu ve yüzmeye açık tutulduğunu vurguluyor: Chornomorsk şehir merkezi plajı ve Izmail bölgesindeki Primorske plajı.

İKİ AY ÖNCE DE AYNI VAKA YAŞANMIŞTI

Bu korkunç olay, sadece iki ay önce aynı bölgede iki kişinin mayın patlaması sonucu ölmesinden sonra yaşandı. Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'in giderek tehlikeli bir mayın tarlasına dönüştüğü uyarısında bulunuyor.

Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti

Sahil Güvenlik, Güvenlik, 3-sayfa, Ukrayna, Tatil, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

11:37
Depreme yayın sırasında yakalanan radyocu büyük korku yaşadı
Depreme yayın sırasında yakalanan radyocu büyük korku yaşadı
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
23:50
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 11:57:18. #7.11#
SON DAKİKA: Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.