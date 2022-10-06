Oğluyla atış poligonuna gelen adamın intihar girişimi son anda engellendi! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika
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Oğluyla atış poligonuna gelen adamın intihar girişimi son anda engellendi! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

06.10.2022 11:11

Tayland'da oğluyla atış poligonuna giden adam, atış kabinine girdiği esnada intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimini fark eden poligon görevlisi sayesinde facia yaşanması engellenirken, pandemiden bu yana maddi sıkıntılar yaşayan adamın bu sebepten dolayı canına kıymayı düşündüğü bildirildi.

Tayland'da 65 yaşındaki bir adam girdiği bunalım nedeniyle atış poligonunda intihar girişiminde bulundu. Poligon görevlisinin intihar girişimini fark etmesi ve son saniyede adamın üzerine atlaması ile büyük bir facianın önüne geçildi.

OĞLUYLA VEDALAŞMIŞ

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, oğluyla beraber motosikletle atış poligonuna gelen 65 yaşındaki adamın, vedalaşma sırasında oğluna sıkı sıkı sarıldığı görüldü. Daha sonra kiraladığı silah ile poligonda atış yapan adamın şüpheli davranışlarını poligon görevlisi tarafından fark ediliyor.

Atış poligonunda intihar girişimi!

GÖREVLİNİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Atış yapan adamın birkaç adım arkasında kendisini takip eden poligon görevlisi, adamın silahı başına dayamaya çalıştığı anda olaya müdahale ediyor. Poligon görevlisi ve adamın, boğuştukları sırada tabanca ile yere düşerken alandaki diğer kişilerin büyük bir korkuyla olay yerinden kaçarken, diğer bir poligon görevlisi ise camdan geçerek arkadaşına yardım ediyor ve intihar girişiminde bulunan adam kontrol altına alınıyor.

Atış poligonunda intihar girişimi!

OĞLU, BABASININ İNTİHAR ETTİĞİNİ BİLİYORMUŞ

Olay sonrası intihara kalkışan 65 yaşındaki adam boğuşma nedeniyle yaralandı. Adamın oğluna ulaşan polis ekipleri, adamın Covid-19 döneminden bu yana maddi sıkıntılar yaşadığını ve oğlunun intihar girişiminden haberdar olduğunu öğrendi. Olayın kahramanı olan iki poligon görevlileri ise yaptıkları açıklamada, adamın geldiği andan itibaren şüpheli davrandığı, poligona tek başına geldiği, ellerinin titrediği ve sadece 4 mermi aldığını belirterek, kendisinden henüz atış alanına geçmeden şüphelendiklerini ve bu yüzden izlemeye aldıklarını belirtti.

Atış poligonunda intihar girişimi!
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Tayland, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğluyla atış poligonuna gelen adamın intihar girişimi son anda engellendi! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika
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