Taylor Swift'in Viyana konserleri, IŞİD'in saldırı planları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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Dünya

Taylor Swift'in Viyana konserleri, IŞİD'in saldırı planları nedeniyle iptal edildi

Taylor Swift\'in Viyana konserleri, IŞİD\'in saldırı planları nedeniyle iptal edildi

Taylor Swift'in Viyana konserleri, IŞİD'in saldırı planının son anda engellenmesiyle iptal edildi. Organizatör Barracuda, Ernst Happel Stadyumu'na yönelik terör tehdidi nedeniyle üç konseri iptal ettiklerini açıkladı. 19 yaşında bir şüpheli tutuklandı ve evinde patlayıcı yapımında kullanılabilecek maddeler bulundu. Yetkililer, konserlerin hala tamamen güvenli olmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Diğer olası suç ortaklarının araştırılması sürüyor.

08.08.2024 10:27
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Taylor Swift'in Avrupa turnesinin Viyana ayağındaki üç konser, IŞİD'in saldırı planının polis tarafından son anda engellenmesinin ardından iptal edildi. Yetkililer, başka tehditler de olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Swift'in Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri için planlanmış, biletleri tükenen Viyana konserleri, terör tehdidi nedeniyle iptal edildi. Avusturyalı organizatör Barracuda, Instagram'da yaptığı açıklamada, "Hükümet yetkililerinden Ernst Happel Stadyumu'na yönelik planlanan bir terör saldırısı olduğu bilgisini aldıktan sonra, herkesin güvenliği için üç konseri iptal etmekten başka seçeneğimiz kalmadı" dedi.

Polis kaynakları, Çarşamba sabahı Viyana'nın güneyindeki Ternitz'de ailesinin evinde yaşayan 19 yaşındaki bir şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Öğleden sonra ikinci bir şüpheli daha yakalandı.

Bomba imha ekibi, evde patlayıcı yapımında kullanılabilecek çeşitli kimyasallar ve maddeler buldu ve evi tahliye etti.

İkilinin, Swift'in Perşembe'den Cumartesi'ye kadar biletleri tükenmiş konserlerin yapılacağı Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nu hedef aldığı iddia edildi.

Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf, "Şüpheliler Taylor Swift konserlerine odaklanmıştı. Saldırıya hazırlandıklarını tespit ettik. Açık bir tehdit bertaraf edildi" dedi. Ancak yetkililerin konserleri tamamen güvenli ilan etmediklerini ve diğer suç ortaklarını araştırmaya devam ettiklerini ekledi.

19 yaşındaki şüphelinin Avusturya vatandaşı olduğu ve Temmuz ayında İslami terör örgütüne bağlılık yemini ettiği düşünülüyor. Her iki şüphelinin de internette radikalleştiği tahmin ediliyor.

ABD'li yetkililere göre, her iki şüpheli de Avusturya makamları tarafından gözetim altındaydı ve tutuklanmadan önce bilinen riskler arasındaydı.

19 yaşındaki şüphelinin bomba yapmak için gerekli kimyasalları satın aldığı, ancak henüz tüm gerekli bileşenlere sahip olmadığı belirtildi. Yetkililer, şüphelilerin bu hafta konserlerden önce bir bomba yapabilmelerinin pek olası olmadığını, ancak yine de konserlere başka yollarla saldırma ihtimaline karşı tutuklamaları gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Konserlerde güvenlik önlemleri artırıldı.

Bu, İslami aşırılıkçıların bir pop konserini hedef aldığı ilk olay değil. 2017'de Manchester, İngiltere'de Ariana Grande'nin konserinde aşırılıkçı Salman Abedi'nin ev yapımı bir bomba patlatması sonucu 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Swift daha önce Elle dergisine verdiği röportajda, bir konserde terör tarzı bir saldırının en büyük korkularından biri olduğunu söylemişti.

Taylor Swift'in Viyana konserleri, IŞİD'in saldırı planları nedeniyle iptal edildi
Taylor Swift'in Viyana konserleri, IŞİD'in saldırı planları nedeniyle iptal edildi
Taylor Swift'in Viyana konserleri, IŞİD'in saldırı planları nedeniyle iptal edildi

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Son Dakika Dünya Taylor Swift'in Viyana konserleri, IŞİD'in saldırı planları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: ohh iyi olmuş 4 5 Yanıtla
  • İbrahimm Bas: aman ne önemli haber ne yapacağız şimdi aç kaldık perişan olduk 1 4 Yanıtla
  • Şükrü null: IŞİD,deas Avrupa'da İslam'la eşleştiriliyor. halbuki bu örgütler İsrail ve abd ortak yapımı. bu saldırılar özünde, ABD ve İsrail'in kendi insanlarinida gerektiğinde katledebilecegini gösteriyor 4 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: Yine daeş yalanı 1 0 Yanıtla

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