TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sabahattin Zaim'i Andı - Son Dakika
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Dünya

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sabahattin Zaim'i Andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sabahattin Zaim\'i Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'daki anma programında Prof. Dr. Sabahattin Zaim'in önemini vurguladı. Kurtulmuş, Zaim'in insanları ötekileştirmeyen yapısının ve Osmanlı barış düzeninin değerine dikkat çekti.

22.12.2024 14:48  Güncelleme: 14:49
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde düzenlenen 'Sabahattin Zaim Anma Programı'nda konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin geliştiğini belirterek, üniversitenin dünya üniversiteleri arasında üst sıralarda yer alması için gayret sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Hocaların hocası' ve 'iktisadın duayeni' olarak anılan, 17 yıl önce hayatını kaybeden Prof. Dr. Sabahattin Zaim'in öğrencisi olduğunu vurgulayarak, Zaim'den çok önemli şeyler öğrendiğini ifade etti. Sabahattin Zaim'in toparlayıcı ve kuşatıcı olduğunu aktaran Kurtulmuş, Zaim'in kimseyi ötekileştirmediğini aktardı. Farklı hayat tarzındaki insanların Sabahattin Zaim'i örnek aldığını dile getiren Kurtulmuş, akademik alanda etkin olan Zaim'in çalışma ekonomisi alanındaki önemli bilim insanları arasında yer aldığını bildirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zaim'in dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ettiğini belirterek, "Sabahattin Zaim Hoca, tek başına mektepti. Kendisi mektep olan, gittiği her yere mektebi götüren önemli bir şahsiyetti" dedi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında tarihi köprüler bulunduğunun altını çizen Kurtulmuş, Türkiye'nin, Balkan coğrafyasındaki halklara dostça ve kardeşçe yaklaştığını söyledi. Numan Kurtulmuş, Balkan halklarının bir ve beraber yaşamasının geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, Osmanlı döneminde, Balkan coğrafyasındaki halkların barış içinde yaşadığını ifade etti.

Her insanın yaratılışta eşit haklara sahip olduğunu, insanlar arasında yaratılıştan gelen hiçbir ayrımın olmadığını, bu özümsendiğinde barışın ve huzurun da sağlanabileceğini aktaran Kurtulmuş, "Balkan coğrafyasında süren, Batılıların, insaflı Batılı tarihçilerin 'Pax Ottomana' olarak değerlendirdiği Osmanlı barış düzeni, insanlık tarihinin örnek sayfalarından bir tanesidir" diye konuştu.

Dünyada zulümlerin, soykırımların ve katliamların yaşandığını dile getiren Kurtulmuş, Balkan halklarının ve tüm insanlığın esenlikle bir arada yaşayabileceği dünyanın kurulması temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bazı insanların kendilerini diğer insanların üstünde hissettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Nazi Almanya'sındaki faşizmin ürünü olan o soykırım böyle hortlamadı mı? 'Bunlar da kim bizimle aynı haklara sahip olsunlar' denildi. Bugün maalesef üzerinden bu kadar geçmiş olmasına rağmen, hala dünyada kendisini diğer insanlardan üstün zanneden, saçma sapan bir ideolojinin peşinde koşan siyonist yayılmacılık Orta Doğu coğrafyasını kan, barut, gözyaşı içerisinde bırakıyor. Kendi komşusu olan, kendisi orada yokken orada bulunan Arap'a orada yaşama hakkını çok görüyor. Kendisi o toprakların ismini bilmezken asırlardır o topraklarda yaşayan, farklı kanaatlerden, farklı kültürlerden insanları orada fazladan görüyor. Çünkü onu, insan olarak, kendisine eşit görmüyor. Barışı, özgürlüğü istemek güzeldir ancak önce her insanı birbirinin eşiti 'hazreti insan' olarak görmek şarttır."

Kurtulmuş, insanı yaratılışta eşit gören anlayışa ihtiyaç duyulduğunu ve bu anlayışın Türk medeniyetinin köklerinde yer aldığını belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sabahattin Zaim'i Andı - Son Dakika

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