TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya\'da Resmi Temaslarda Bulundu

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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Makedonya'da Başbakan Hristijan Mickoski ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Makedonya'da Başbakan Hristijan Mickoski ile görüştü. TBMM Başkanı Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de Üsküp'e gitti.