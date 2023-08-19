İspanya'nın Kanarya Adaları'nda çıkan yangınlar nedeniyle 26 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda çıkan yangınlar nedeniyle 26 bin kişi tahliye edildi

Son Güncelleme: 19.08.2023 23:01

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de çıkan yangınlar nedeniyle 26 bin kişi tahliye edildi. Yangınlar söndürme ve tahliye çalışmaları devam ediyor. Kanarya Adaları'nın en büyük doğal parkı dahil 5 bin hektarlık alan yandı. Yangın nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yaşanırken halka suyu tasarruflu kullanmaları çağrısı yapıldı. Yangını söndürme çalışmalarında 200'den fazla personel, 13 uçak ve helikopter görev alıyor.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de çıkan yangınları söndürme ve risk altındakileri tahliye çalışmaları sürüyor. Yangınlar nedeniyle 26 bin kişi tahliye edildi, 5 bin hektarlık alan yandı. Alevlerin kontrolden çıkarak 11 kasabayı etkilediği ancak turistik bölgelere henüz ulaşmadığı kaydedildi.

26 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kanarya Adaları Meclis Üyesi Candelaria Delgado, yerel yayın kuruluşu RTVC'ye yaptığı açıklamada, Tenerife'de yangınlar nedeniyle toplamda 26 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi. Yetkililer, 15 Ağustos'tan bu yana Kanarya Adası'nın en büyük doğal parkı dahil 5 bin hektarlık alanın yandığını kaydetti.

Tenerife'de çıkan yangınlar nedeniyle 26 bin kişi tahliye edildi

SICAKLIKLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK

Tenerife meteoroloji yetkilileri ise sıcaklıklıların artmaya devam etmesinin beklendiği bilgisini paylaştı. Bölgeden tahliye edilecek kişi sayısının artabileceği değerlendiriliyor.

Tenerife'de çıkan yangınlar nedeniyle 26 bin kişi tahliye edildi

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Yangının, Ada'nın kuzeyindeki kasabalara su getiren bir kanalda da ciddi hasara yol açması nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yaşanırken halka suyu "tasarruflu kullanmaları" çağrısı yapıldı. Orman Hizmetleri Müdürü Pedro Martinez, yangının "sönme aşamasından uzak" olduğunu ancak itfaiyecilerin can kaybı ve hasarı önlemek için mümkün olan her şeyi yaptığını ifade etti.

"ÖNCELİĞİMİZ İNSANLAR"

Tenerife Adaları Belediye Başkanı Rosa Davila da bu yangınların Kanarya Adaları'nda daha önce hiç görülmediğini söyleyerek, "Önceliğimiz insanların hayatını korumak" dedi.

Tenerife'de çıkan yangınlar nedeniyle 26 bin kişi tahliye edildi

RÜZGAR NEDENİYLE YAYILIYOR

Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, basına yaptığı açıklamada, "Dün gece meteorolojik koşullar açıkçası çok şiddetliydi. Rüzgar, sıcaklar ve koşullar tahmin ettiğimizden çok daha kötüydü, yangının kuzeye sıçramasına neden oldu." dedi.

Yangını söndürme çalışmalarında 200'den fazla personelle 13 uçak ve helikopterin görev aldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İspanya'nın Kanarya Adaları'nda çıkan yangınlar nedeniyle 26 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'nın Kanarya Adaları'nda çıkan yangınlar nedeniyle 26 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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