Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye\'ye açık açık meydan okudular
02.02.2026 06:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye yönetimi ile SDG arasındaki entegrasyon anlaşmasının uygulanması beklenirken, terör örgütünden skandal bir hamle geldi. Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye devlet yapısına entegre edilecek kadrolar olarak yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na karşı silahlı saldırılarda yer almış, Kandil çizgisinden gelen ve ideolojik olarak PKK'ya bağlı isimleri dayattığı öğrenildi. Savunma Bakanlığı Yardımcılığı için aday gösterdiği isimlerden biri ise daha şimdiden tartışma konusu oldu.

Suriye yönetimi ile SDG arasında varılan entegrasyon anlaşmasının bugün itibarıyla uygulamaya geçmesi beklenirken, sahadaki gelişmeler sürecin istikrardan uzak olduğunu gösteriyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/YPG anlaşmayı hayata geçirmek yerine bilinçli şekilde sabote eden adımlar atıyor.

TSK'YA SALDIRMIŞ İSİMLER LİSTEDE

Kaynaklar, terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimine sunduğu isimlerle entegrasyon sürecine açıkça meydan okuduğunu belirtiyor. Örgütün, Suriye devlet yapısına entegre edilecek kadrolar olarak yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na karşı silahlı saldırılarda yer almış, Kandil çizgisinden gelen ve ideolojik olarak PKK'ya bağlı isimleri dayattığı ifade ediliyor.

LİSTEDE BEDRAN ÇİYAKURD DA VAR

PKK/YPG'nin Savunma Bakanlığı Yardımcılığı için aday gösterdiği isimlerden birinin, Kandil kanadında öne çıkan ve Cemil Bayık'a yakınlığıyla bilinen Bedran Çiyakurd olduğu bildirildi. Güvenlik kayıtlarına göre Çiyakurd'un geçmişte Türkiye'ye yönelik birçok silahlı eylemde yer aldığı, bu nedenle Şam yönetiminin söz konusu ismi kabul etme ihtimalinin son derece düşük olduğu değerlendiriliyor. Haseke Valiliği için önerilen Nureddin İsa (Ebu Ömer Hanika) da dikkat çeken adaylar arasında yer aldı. Kamışlı'daki Alaya Cezaevi'nin eski müdürü olan İsa'nın ailesinin büyük bölümünün PKK saflarında bulunduğu, uzun yıllar TSK ve SMO'ya karşı çatışmalara katıldığı biliniyor. Mazlum Abdi'ye yakınlığıyla öne çıkan bu ismin aday gösterilmesi, örgütün anlaşmaya yaklaşımını tartışmalı hale getirdi.

ADAY GÖSTERECEKLERİ İSİM DE TARTIŞMALI

Süreçte öne çıkan bir diğer gelişme ise PKK/SDG kaynaklarının sızdırdığı yeni aday bilgileri oldu. Buna göre sözde "özerk yönetim", Suriye Savunma Bakanı Yardımcılığı için Çiya Kobani kod adlı Azad Simi'yi aday göstermeyi planlıyor. Güvenlik kayıtları, Simi'nin 2007 Dağlıca baskını, 2008 Aktütün saldırısı ve 2011 Çukurca saldırısı dahil olmak üzere toplam 104 askerin şehit edildiği çok sayıda eylemin planlayıcısı ve yürütücüsü olduğunu ortaya koyuyor. Van, Hakkari ve Şırnak başsavcılıkları tarafından aranan Simi'nin, KCK'nın Suriye yapılanmasının başında bulunduğu ve halen SDG'nin sözde istihbarat biriminin sorumlusu olduğu belirtiliyor. Terör geçmişi bu denli açık bir ismin Şam'a dayatılmasının, PKK/YPG'nin entegrasyon yerine devlet yapısını içeriden kontrol etme hedefini yansıttığı değerlendiriliyor.

SALDIRGAN TUTUM DEVAM EDİYOR

Anlaşmaya rağmen sahadaki saldırgan tutumun devam ettiği de bildiriliyor. Güvenlik kaynakları, dün bazı SDG unsurlarının Suriye ordusuna yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu, can kaybı yaşanmadığı için olayın kamuoyuna yansımadığını aktardı. Örgütün taleplerinde geri adım atmak zorunda kalması da sürecin tıkandığına işaret ediyor. İlk aşamada kolordu talep eden PYD'nin, tepkiler üzerine üç tümene, ardından üç tugaya razı olduğu ancak bu geri çekilmenin sahadaki provokatif tutumu değiştirmediği ifade ediliyor.

PKK/YPG'nin Haseke ve çevresindeki faaliyetleri, entegrasyonun fiilen uygulanmadığını ortaya koyuyor. Örgüt unsurlarının Arap köylerinde okulları ele geçirdiği, binalara keskin nişancılar yerleştirdiği ve keyfi gözaltılara devam ettiği bildirildi. Son 24 saat içinde sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek çok sayıda sivilin gözaltına alındığı, Genç Ahmed el-Muhammed'in evine baskın düzenlenerek tutuklandığı, Rmeilan kırsalındaki Ararour köyünden sivil Talal el-Omar'ın da gözaltına alındığı aktarıldı. Ayrıca Haseke'nin güney girişlerine tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞUYORLAR

Tüm bu gelişmeler, entegrasyon sürecinin başlamasının ciddi riskler barındırdığını gösteriyor. Güvenlik çevreleri, PKK/YPG'nin süreci bilinçli şekilde tıkadığını, provokasyonlarla çatışma zemini oluşturmaya çalıştığını ve ateşkesin her an bozulabileceğini vurguluyor. Şam yönetiminin terör geçmişi açık isimleri kabul etmemesi halinde, sahadaki gerilimin hızla sıcak çatışmaya dönüşebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Yeni Şafak

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular - Son Dakika

Epstein belgelerinde Türkiye’den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı Epstein belgelerinde Türkiye'den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı
Merve Boluğur’un son paylaşımı camiden Düştüğü not da bir hayli ilginç Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı
CHP’den AK Parti’ye geçen Çakır’dan emeklileri çıldırtacak çıkış CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'dan emeklileri çıldırtacak çıkış
Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland’daymış, ticari hedef olarak belirlemişler Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler
Adana Şehir Hastanesi’nin otoparkı sular altında kaldı Adana Şehir Hastanesi'nin otoparkı sular altında kaldı
İngiltere Başbakanı Starmer, eski Prens Andrew’un ABD Kongresi’nde ifade vermesi gerektiğini söyledi İngiltere Başbakanı Starmer, eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerektiğini söyledi
Bursa’da film gibi operasyon: Pompacı kılığıyla yakalandılar, el bombası ve silah ele geçirildi Bursa'da film gibi operasyon: Pompacı kılığıyla yakalandılar, el bombası ve silah ele geçirildi
Türkiye, Suriye’den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

06:37
Macron da Epstein belgelerinden çıktı, ülke resmen ayaklandı
Macron da Epstein belgelerinden çıktı, ülke resmen ayaklandı
02:08
Zeybek oynamak için sahneye çıkan belediye başkanı ölümden döndü
Zeybek oynamak için sahneye çıkan belediye başkanı ölümden döndü
01:16
Suriye’de büyük çatışma Dürzi gruplardan sızma girişimi
Suriye'de büyük çatışma! Dürzi gruplardan sızma girişimi
23:53
Armağan Çağlayan’dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
Armağan Çağlayan'dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
23:32
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye’de bir araya gelecek
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek
23:07
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
22:38
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi
22:21
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
21:57
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
21:42
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 06:53:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.