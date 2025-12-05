Terörün başladığı yerde 30 yıl sonra bir ilk - Son Dakika
Terörün başladığı yerde 30 yıl sonra bir ilk

Terörün başladığı yerde 30 yıl sonra bir ilk
05.12.2025 11:59  Güncelleme: 13:16
Terörün başladığı yerde 30 yıl sonra bir ilk
Geçtiğimiz yıllarda çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ve terörün başladığı yer olarak adlandırılan Bestler Dereler bölgesinde artık huzur hakim. Boşaltılmış köylere ilk defa yollar açılırken, binlerce vatandaş köylerine dönmek için hazırlık yapıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayrım ve Kovankaya köylerinin de içinde bulunduğu Bestler Dereler bölgesi, 30 yılı aşkın süredir ilk kez köylüler tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

YOLLAR YENİDEN AÇILIYOR

Terörsüz Türkiye Projesi ile artık huzur ve güvenin hakim olmasıyla birlikte, yıllardır kapalı kalan yollar teker teker açılıyor. Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, kendi imkanlarıyla bölgeye iki iş makinesi göndererek yaklaşık 40 kilometrelik yeni yol açtı. Bu çalışma, bölge halkının yıllardır ilk kez kendi köylerine ulaşmasını sağladı. 1990'lı yıllarda güvenlik gerekçesiyle boşaltılan Ayrım köyü ve civardaki çok sayıda mezra, uzun yıllar terk edilmiş haldeydi. Hayvancılıkla geçinen aileler köyleri boşaltılmadan önce Irak, İran ve Suriye'ye yılda binlerce küçükbaş hayvan ihraç ediyor, bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyordu. Ancak köylerin boşaltılmasıyla birlikte üretim durmuş, halk ülkenin dört bir yanına göç etmek zorunda kalmıştı.

Terörün başladığı yerde 30 yıl sonra bir ilk

"40 KİLOMETRELİK YOLU KENDİ İMKANLAIRMIZLA AÇTIK"

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, yıllar sonra köylerine yeniden ayak bastıklarını belirterek, şunları söyledi:

'Şu anda eski köyümüzdeyiz. Bestler Dereler bölgesinde yüzlerce boşaltılmış köy var. Burası Şırnak, Siirt, Hakkari ve Van illerimizin ortak coğrafyasında kalan çok zengin bir bölge. Eskiden halk burada küçükbaş hayvancılık ve arıcılık yapıyor, Suriye, İran ve Irak gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyordu. Yaklaşık 40 kilometrelik yolu kendi imkanlarımızla açtık. İlkbaharda binlerce aile yeniden buralara gelmek istiyor. Devletin desteğiyle bu köyler yeniden canlanabilecek. Buradan devletimizin tüm yetkili birimlerine çağrıda bulunuyorum. Buralardan yaklaşık yüz bine yakın insan göç etti. Eğer köye dönüş projeleri başlatılır ve yollar yapılmaya devam edilirse yüz binlerce insan tekrar köylerine döner. Tarım ve hayvancılık destekleri verilirse inanın 3 yıl içinde komşu ülkelere yeniden et ihraç edecek duruma geliriz' dedi.

Terörün başladığı yerde 30 yıl sonra bir ilk

İKİ KÖYE YERLEŞMEK İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Başkan Babat, Terörsüz Türkiye Projesinin bölgeyi yeniden yaşanabilir hale getirdiğini hatırlatarak, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' vizyonu sayesinde bugün bu köylere yeniden dönebiliyoruz. Güvenlik güçlerimiz her yerde canla başla çalışıyor. Allah iki liderimize de uzun ömürler versin. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bestler Dereler bölgesi yeniden açılırsa yüz binlerce insan köylerine döner. Biz eski köylüler olarak ilk baharda Ayrım ve Kovankaya'ya yerleşmek için hazırlık yapıyoruz. Halkımız burada hayvancılığı, arıcılığı gönül rahatlığıyla yapabilir. Devletimizden bu bölgeye özel destekler istiyoruz. Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari sınırlarındaki binlerce köy ve mezranın yeniden açılması için devletimizin desteğini talep ediyoruz' diye konuştu.

Terörün başladığı yerde 30 yıl sonra bir ilk
Kaynak: İHA

Terörün başladığı yerde 30 yıl sonra bir ilk

