TikTok kullanıcısı, ebeveynlerinin kullandığı prezervatiflere delikler açarak kardeş sahibi oldu - Son Dakika
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TikTok kullanıcısı, ebeveynlerinin kullandığı prezervatiflere delikler açarak kardeş sahibi oldu

TikTok kullanıcısı, ebeveynlerinin kullandığı prezervatiflere delikler açarak kardeş sahibi oldu

23.06.2023 17:40

Kardeş sahibi olmak isteyen TikTok kullanıcısı, ebeveynlerinden habersiz prezervatiflerine delikler açarak kardeş sahibi olduğunu açıkladı. Keely isimli TikToker, kız kardeşi Sam'e bir doğum günü mesajı olarak bu videoyu paylaştı ve video, yaklaşık 7 milyon kez izlendi. Keely, küçükken en iyi arkadaşıyla birlikte ebeveynlerinin yatak odasına gizlice girdiklerini ve yatak masasının üzerinde bir yığın prezervatif bulduklarını anlattı. Altı ay sonra, annesi hamile olduğunu açıkladığında, Keely'nin bu hareketinin sonucu ortaya çıktı. Ancak yıllar sonra annesi hala, 'Nasıl olduğunu bilmiyorum. Çok dikkatliydik,' dedi. Birçok TikTok kullanıcısı, Keely'nin itirafına karşı şaşkınlıklarını ifade etti.

Kardeş sahibi olmak isteyen TikTok kullanıcısı olan bir kadın, ebeveynlerinden habersiz prezervatiflerine delikler bir kardeşe sahip olduğunu açıkladı.

Kardeş sahibi olmak isteyen TikTok kullanıcısı, ebeveynlerinin kullandığı prezervatiflere delikler açarak kardeş sahibi oldu

Keely isimli TikToker, kız kardeşi Sam'e bir doğum günü mesajı olarak bu videoyu paylaştı ve video, yaklaşık 7 milyon kez izlendi.

"25 yıldır bir sırrım var," diye başladı videodaki metni. "Ve artık bunu paylaşmanın zamanı geldiğini düşünüyorum."

Keely, itirafını annesinden özür dileyerek başlattı. Kendisi ve arkadaşının, prezervatif paketlerine birçok delik açtıklarını söyledi.

Kardeş sahibi olmak isteyen TikTok kullanıcısı, ebeveynlerinin kullandığı prezervatiflere delikler açarak kardeş sahibi oldu

Altı ay sonra, annesi hamile olduğunu açıkladı ve Keely bu habere çok sevindi. Ancak yıllar sonra annesi hala, "Nasıl olduğunu bilmiyorum. Çok dikkatliydik," dedi. Keely, annesinden özür dileyerek, "Sam burada olduğu için üzgün değilim," dedi.

Keely, küçükken en iyi arkadaşıyla birlikte ebeveynlerinin yatak odasına gizlice girdiklerini ve yatak masasının üzerinde bir yığın prezervatif bulduklarını anlattı. Arkadaşının, bu prezervatiflerin ne olduğunu ve ne için kullanıldığını ona açıkladığını belirtti. Ayrıca, annesinin bir dikiş iğnesi bulundurduğunu da ifade etti.

Kardeş sahibi olmak isteyen TikTok kullanıcısı, ebeveynlerinin kullandığı prezervatiflere delikler açarak kardeş sahibi oldu

Altı ay sonra, annesi hamile olduğunu açıkladığında, Keely'nin bu hareketinin sonucu ortaya çıktı. Ancak yıllar sonra annesi hala, "Nasıl olduğunu bilmiyorum. Çok dikkatliydik," dedi.

Keely'nin ailesinin bu viral videoya nasıl tepki verdiği henüz bilinmiyor. Birçok TikTok kullanıcısı, Keely'nin itirafına karşı şaşkınlıklarını ifade etti. Bir kullanıcı, "Bunu bana zorla bile söyletemezsin," diye güldü.

Kardeş sahibi olmak isteyen TikTok kullanıcısı, ebeveynlerinin kullandığı prezervatiflere delikler açarak kardeş sahibi oldu

Bir başka kullanıcı, "Bunu mezarıma kadar götürürdüm," diye espri yaptı. Bir başka kullanıcı ise, "Eğer kız kardeşin seninle sinirlenirse, sadece 'VAROLUŞUN İÇİN TEŞEKKÜR EDERSİN' diyebilirsin," şeklinde vurguladı.

Kardeş sahibi olmak isteyen TikTok kullanıcısı, ebeveynlerinin kullandığı prezervatiflere delikler açarak kardeş sahibi oldu

Bir kullanıcı ise ebeveynleri, prezervatifleri iğnenin yanına bırakmakla eleştirdi. "Bu tamamen onların hatası. Kim iğneyi parlak paketlerin yanına bırakır ki," diye yorumladı. Birçok kişi ise, hikayenin çok iyi bir düğün konuşması olacağını belirtti.

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Son Dakika Dünya TikTok kullanıcısı, ebeveynlerinin kullandığı prezervatiflere delikler açarak kardeş sahibi oldu - Son Dakika


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