Titan denizaltısının karaya çıkarılan parçaları incelenecek - Son Dakika
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Titan denizaltısının karaya çıkarılan parçaları incelenecek

29.06.2023 08:05

Titan denizaltısının Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik enkazından çıkardığı parçalarda insan kalıntıları bulunduğu açıklandı. ABD Sahil Güvenliği, kalıntıların resmi bir analizinin yapılacağını duyurdu. Enkaz parçalarının kazanın nedenini belirlemek için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağı belirtildi.

Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti. Titan denizaltısından yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunduğu açıklandı.

ANALİZLERİ YAPILACAK

ABD Sahil Güvenliği, Titan denizaltısının enkaz alanından çıkarılan parçalarında "varsayılan insan kalıntıları" olarak tanımlanan kalıntılar bulunduğunu ve bunların resmi bir analizinin yapılacağını duyurdu. Açıklamada, kalıntıların Kanada'nın St. John's kenti kıyılarından yaklaşık 700 kilometre açıktaki bölgeden "dikkatli bir şekilde kurtarıldığı" belirtildi.

Titan denizaltısının karaya çıkarılan parçalarında insan kalıntıları bulundu

"ÖNEMLİ MİKTARDA İŞ VAR"

Titan'ın batması ile ilgili soruşturmayı yürüten Jason Neubauer, "Kanıtlar, birkaç uluslararası yargı alanından müfettişlere bu trajedinin nedenine ilişkin kritik içgörüler sağlayacaktır. Titan'ın feci kaybına yol açan faktörleri anlamak ve benzer bir trajedinin tekrar yaşanmamasını sağlamaya yardımcı olmak için yapılması gereken önemli miktarda iş var." açıklamasını yaptı.

Titan denizaltısının karaya çıkarılan parçalarında insan kalıntıları bulundu

SORUŞTURMAYA IŞIK TUTACAK

Enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının bulunduğu açıklanırken, çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağı kaydedildi. Henüz tamamına ulaşılmayan enkazın, daha sonra nereye götürüleceği ise henüz açıklanmadı.

Titan denizaltısının karaya çıkarılan parçalarında insan kalıntıları bulundu

NE OLMUŞTU?

Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti. Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Titan denizaltısının karaya çıkarılan parçaları incelenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Titan denizaltısının karaya çıkarılan parçaları incelenecek - Son Dakika
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