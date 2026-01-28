Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor - Son Dakika
Dünya

Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor

Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
28.01.2026 08:23
ABD ve İran arasındaki gerilim, İran'da 28 Aralık'ta başlayan protestoların ardından yeniden artıyor. USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırılmasının ardından Trump, İran'a doğru ilerleyen büyük bir 'donanmanın' daha olduğunu söyledi. Trump sözlerini devamında, " Umarım bir anlaşma yaparlar. İlk seferinde anlaşma yapmalıydılar. O zaman bir ülkeleri olurdu" dedi.

İran'da 28 Aralık'ta başlayan protestoların ardından, ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanışa geçerken, taraflardan gelen askeri ve diplomatik mesajlar uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. İki ülke sık sık bir birini tehdit ederken son açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

"İRAN'A DOĞRU İLERLEYEN MUHTEŞEM BİR DONANMA DAHA VAR"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, ABD deniz kuvvetlerinin bir başka bölümünün İran'a doğru ilerlediğini belirterek, Tahran'ın 'bir anlaşma yapmasını' umduğunu söyledi.

"İLK SEFERİNDE ANLAŞMA YAPMALIYDILAR, O ZAMAN BİR ÜLKELERİ OLURDU"

Trump, İran'a doğru büyük bir 'donanmanın' ilerlediğini söyleyerek ülkeye yönelik tehditlerini tekrarladı ve Tahran hükümetinin ABD'nin taleplerine boyun eğmesi gerektiğini belirtti. Trump konuşmasında, "Bu arada, şu anda İran'a doğru ilerleyen bir başka muhteşem donanma daha var. Bakalım ne olacak. Umarım bir anlaşma yaparlar. İlk seferinde anlaşma yapmalıydılar. O zaman bir ülkeleri olurdu" dedi.

Trump ayrıca Haziran ayında üç tesise düzenlediği saldırılarla İran'ın nükleer kapasitesini 'yok ettiğini' öne sürdü.

ABD ORTA DOĞU'YA YIĞINAK YAPIYOR

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) dün USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını doğruladı.

New York Times'a konuşan bazı ABD'li yetkililer ABD'nin, İran'ın kısa ve orta menzilli füzelerinden gelebilecek misilleme saldırılarına karşı ABD birliklerini korumak için bölgeye daha fazla Patriot ve THAAD hava savunma sistemi gönderdiğini öne sürdü.

ABD'nin saldırı uçağı sayısını artırmak için bölgeye bir düzine daha F-15E uçağı sevk ettiği ifade edildi.

İRAN: SAVAŞA HAZIRIZ

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülkesinin çatışma alanlarındaki sorunların çözülmesi için diyalog ve bölgesel istikrara önem verdiğini ancak ulusal çıkarların korunması için farklı seçenekleri de gündemde tuttuğunu söyledi. Muhacerani, "(Savaşa) Tam hazırlık içerisindeyiz." açıklamasında bulundu.

İSRAİL DE İRAN'I TEHDİT EDİYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın İsrail'e yönelik herhangi bir saldırısının çok büyük bir hata olacağını ileri sürerek böyle bir durumda çok kuvvetli şekilde yanıt verecekleri tehdidinde bulundu

Uluslararası İlişkiler, Abraham Lincoln, Orta Doğu, Politika, Siyaset, Aralık, Dünya, İran, Son Dakika

