Trump'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt

12.03.2026 16:12
ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın elektrik altyapısını bir saat içinde imha edebiliriz" sözleri savaşın 13. gününde tansiyonu daha da yükseltti. Trump'ın açıklamalarına İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani sert yanıt vererek, "Bu karanlık, güvenliğe kaçan ABD askerlerini avlamak için fırsat yaratır" dedi.

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş 13. gününde şiddetini korurken taraflardan gelen açıklamalar bölgedeki gerilimi daha da artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehdidine Tahran cephesinden benzer bir karşılık geldi.

TRUMP: ELEKTRİK KAPASİTESİNİ 1 SAATTE YOK EDERİZ"

Kentucky'deki temaslarının ardından Washington'a dönen Trump, Maryland'deki Joint Base Andrews Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın enerji altyapısını hedef alabileceklerini söyleyen Trump, "İran'ın elektrik kapasitesini bir saat içinde imha edebiliriz. Bunu yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürebilir. Ancak bunu yapmak istemiyoruz" dedi.

Trump açıklamasında ayrıca, Tahran'ın bazı bölgelerini vurabileceklerini belirterek, böyle bir saldırının İran'ın yeniden yapılanmasını neredeyse imkânsız hale getirebileceğini ifade etti.

İRAN'DAN YANIT: ABD ASKERLERİNİ AVLAMAK İÇİN FIRSAT

Trump'ın sözlerine İran'dan da yanıt geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Trump'ın açıklamalarına atıfta bulunarak ABD'nin böyle bir adım atması halinde tüm bölgenin kısa sürede karanlığa gömülebileceğini söyledi.

Laricani, "Trump, 'İran'ın elektrik üretim kapasitesini bir saat içinde devre dışı bırakabiliriz' dedi. Eğer bunu yaparlarsa tüm bölge yarım saatten kısa sürede karanlığa gömülür ve bu karanlık, güvenliğe kaçan ABD askerlerini avlamak için fırsat yaratır" ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı. İran'ın misillemelerinde ise şuana kadar 7 ABD askeri ve 13 İsrailli hayatını kaybetti.

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

16:05
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap
Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:36
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
