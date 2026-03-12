Trump\'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran\'dan bomba yanıt

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş 13. gününde şiddetini korurken taraflardan gelen açıklamalar bölgedeki gerilimi daha da artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehdidine Tahran cephesinden benzer bir karşılık geldi.

TRUMP: ELEKTRİK KAPASİTESİNİ 1 SAATTE YOK EDERİZ"

Kentucky'deki temaslarının ardından Washington'a dönen Trump, Maryland'deki Joint Base Andrews Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın enerji altyapısını hedef alabileceklerini söyleyen Trump, "İran'ın elektrik kapasitesini bir saat içinde imha edebiliriz. Bunu yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürebilir. Ancak bunu yapmak istemiyoruz" dedi.

Trump açıklamasında ayrıca, Tahran'ın bazı bölgelerini vurabileceklerini belirterek, böyle bir saldırının İran'ın yeniden yapılanmasını neredeyse imkânsız hale getirebileceğini ifade etti.

İRAN'DAN YANIT: ABD ASKERLERİNİ AVLAMAK İÇİN FIRSAT

Trump'ın sözlerine İran'dan da yanıt geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Trump'ın açıklamalarına atıfta bulunarak ABD'nin böyle bir adım atması halinde tüm bölgenin kısa sürede karanlığa gömülebileceğini söyledi.

Laricani, "Trump, 'İran'ın elektrik üretim kapasitesini bir saat içinde devre dışı bırakabiliriz' dedi. Eğer bunu yaparlarsa tüm bölge yarım saatten kısa sürede karanlığa gömülür ve bu karanlık, güvenliğe kaçan ABD askerlerini avlamak için fırsat yaratır" ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı. İran'ın misillemelerinde ise şuana kadar 7 ABD askeri ve 13 İsrailli hayatını kaybetti.