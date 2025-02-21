Trump'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy'yi yerin dibine soktu - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy'yi yerin dibine soktu

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ABD Başkanı Donald Trump, "diktatör" olmakla suçladığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye bir kez daha demediğini bırakmadı. Trump, "Dürüst olmak gerekirse Zelenskiy'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Vladimir Putin anlaşmak zorunda değil, istese tüm Ukrayna'yı alır. Zelensky'nin hiçbir kozu yok." dedi.

21.02.2025 20:45  Güncelleme: 21:03
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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News Radyo'ya verdiği mülakatta, dış politika gündemini ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi. Trump, savaşı sona erdirmek üzere Suudi Arabistan'da başlayan müzakerelerin devam edeceğini ve bir noktada Rusya ile anlaşacaklarını belirtti.

TRUMP: ZELENSKİY ÖNCELİK DEĞİLDİ

Riyad'daki müzakerelere Zelenskiy'nin neden davet edilmediğine ilişkin Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'in Kiev'e gittiğini ancak orada "boşa harcanmış bir görüşme" yaptığını ve bundan pişman olduğunu kaydetti. Trump, "Dürüst olmak gerekirse Zelenskiy'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Zelenskiy toplantıya davet edilmediğini söylediğinde, bu bir öncelik değildi çünkü şu ana kadar müzakerelerde çok kötü bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

"SAVAŞIN BAŞLAMASI ZELENSKİY'NİN SUÇU"

Zelenskiy'nin 3 yıldır süren savaşı durdurmak için birçok şey yapabileceğini ancak hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, savaşın başlamasının Rusya'nın suçu olmadığını düşündüğünü belirtti.

"PUTİN İSTESE TÜM UKRAYNA'YI ELE GEÇİREBİLİR"

Trump, "Ne zaman 'Bu Rusya'nın suçu değil.' desem, yalan haberciler tarafından eleştiriliyorum ama size söylüyorum, Biden da Zelenskiy de birçok yanlış şey söyledi, sonra çok daha büyük ve güçlü biri tarafından saldırıya uğradılar. Putin anlaşma yapmak zorunda değildi, istese tüm ülkeyi ele geçirebilirdi. Zelensky'nin hiçbir kozu yok. Gerçekten bıkıyorsunuz. Benim de sabrım tükendi" ifadelerini kullandı.

Trump\'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy\'yi yerin dibine soktu
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Trump'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy'yi yerin dibine soktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Sensemann Jäger:
    Imamoğlum bak snn sonunda işte aynen böyle ola bilir. Bak ayağını ona göre denk al, ve otur kalk Sayın Çumhurbaşkanımız R.T.Erdoğana dua et, emi Imamoğlum :)) 172 35 Yanıtla
  • Sk 06:
    Tayyip sana diyor dostun trump hani oneminute ne oldu yemedi değilmi 17 144 Yanıtla
    nevzat karaman:
    senin yorumun bu haberlen ne alakası var 0 0
  • okan:
    bu i t ne derse tersini yapar yazın bir kenara 121 2 Yanıtla
  • Casper:
    Bizim Türkiye ye Böyle Adam Lazım 4 24 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Eee işte siyaset böyle bir şey bir zamanlar yanında olanlar gün gelir yuları boynuna bağlarlar sonrada celladın la dost olurlar siyaset böyledir 17 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    zelenski dün dansöz elbisesiyle dans ediyordu cnntürkte benim favorim ne olursa olsun ukraynadır adama kırmızı elbise giydirmişlerdi vallahi 5saraydan daha iyi oynuyordu :)) 10 6 Yanıtla
    ZEKİ REİS:
    Beşiktaş’ı deşiktaş yapmıştı Liverpool Ferhat . ne çabuk unuttun? 0 0
  • Mehmet Yılmaz:
    ya bi dakkada satar bunlar adam 9 1 Yanıtla
  • İMDAT GÜNDEN:
    Tabikide bu büyük bi oyundu Rusya süryeden çekilecek ABD de ukranyaya yardımlarını kesecek Rusya'ya teslim edecek Rusya'da Filistin ve gazreye gizli yapılan yardımlarını kesecek ve ABD ve İsrail'e verecek oyun içinde oyun yrdı baştan beliydi ... 6 0 Yanıtla
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