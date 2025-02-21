Trump\'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy\'yi yerin dibine soktu

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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News Radyo'ya verdiği mülakatta, dış politika gündemini ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi. Trump, savaşı sona erdirmek üzere Suudi Arabistan'da başlayan müzakerelerin devam edeceğini ve bir noktada Rusya ile anlaşacaklarını belirtti.

TRUMP: ZELENSKİY ÖNCELİK DEĞİLDİ

Riyad'daki müzakerelere Zelenskiy'nin neden davet edilmediğine ilişkin Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'in Kiev'e gittiğini ancak orada "boşa harcanmış bir görüşme" yaptığını ve bundan pişman olduğunu kaydetti. Trump, "Dürüst olmak gerekirse Zelenskiy'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Zelenskiy toplantıya davet edilmediğini söylediğinde, bu bir öncelik değildi çünkü şu ana kadar müzakerelerde çok kötü bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

"SAVAŞIN BAŞLAMASI ZELENSKİY'NİN SUÇU"

Zelenskiy'nin 3 yıldır süren savaşı durdurmak için birçok şey yapabileceğini ancak hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, savaşın başlamasının Rusya'nın suçu olmadığını düşündüğünü belirtti.

"PUTİN İSTESE TÜM UKRAYNA'YI ELE GEÇİREBİLİR"

Trump, "Ne zaman 'Bu Rusya'nın suçu değil.' desem, yalan haberciler tarafından eleştiriliyorum ama size söylüyorum, Biden da Zelenskiy de birçok yanlış şey söyledi, sonra çok daha büyük ve güçlü biri tarafından saldırıya uğradılar. Putin anlaşma yapmak zorunda değildi, istese tüm ülkeyi ele geçirebilirdi. Zelensky'nin hiçbir kozu yok. Gerçekten bıkıyorsunuz. Benim de sabrım tükendi" ifadelerini kullandı.