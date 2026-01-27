Trump: Irak\'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakan seçilmesi ihtimaline tepki gösterdi.

YARDIMLARI KESME TEHDİDİ

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Irak'ın Nuri al-Maliki'yi başbakan olarak yeniden atayarak çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. Maliki, en son iktidarda olduğu dönemde, ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklenmişti. Bunun tekrar olmasına izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceği tehdidinde de bulunarak, "Irak'ı yeniden büyük yapalım." vurgusunu yaptı.

Nuri el-Maliki

MECLİS'İN EN BÜYÜK GRUBU BAŞBAKAN ADAYI GÖSTERMİŞTİ

Irak'ta 2003 sonrası siyasi denkleme göre, cumhurbaşkanı, Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor. Hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile birlikte bu görevi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyeleri yürütmüştü.

Öte yandan Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimleri kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Meclis'in en büyük grubu olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi Başbakan adayı olarak duyurmuştu.

Irak Meclisi'nde bugün düzenlenmesi beklenen cumhurbaşkanı seçim oturumu ise yeterli sayıya ulaşılamadığı için ertelenmişti.