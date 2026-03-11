Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek - Son Dakika
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Haberin Videosunu İzleyin
Trump: İran\'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
11.03.2026 17:18  Güncelleme: 17:31
Haberin Videosunu İzleyin
Trump: İran\'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran savaşına ilişkin yeni açıklama geldi. Savaşın bitip bitmeyeceğine kendisinin karar vereceğini söyleyen Trump, "İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın kendisi ne zaman isterse o zaman biteceğini belirterek, İran'da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını ifade etti.

TRUMP'TAN İRAN SAVAŞI AÇIKLAMASI: YAKINDA BİTECEK

ABD-İsrail-İran arasındaki savaşın ne zaman biteceği merak edilirken, ABD Başkanı Donald Trump yeni açıklama yaptı. Trump, İran'da vurulacak bir yerin kalmadığını iddia ederek, "Savaş ben ne zaman istersem o zaman biter. Savaş yakında bitecek." dedi.

"PLANLANAN TAKVİMİN ÇOK İLERİSİNDEYİZ"

Axios'a konuşan Trump, "Planlanan takvimin çok ilerisindeyiz. İlk altı haftalık süre içinde bile mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha fazla hasar verdik. İran, Orta Doğu'nun geri kalanını da hedefe almışlardı. 47 yıldır neden oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar. Bu bir intikam. Bu kadar kolay kurtulamayacaklar" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY: OPERASYONLAR, TRUMP ASKERİ HEDEFLERE ULAŞTIĞINDA SONA ERECEK

Öte yandan önceki gün Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'e Trump'ın " İran'da savaş büyük ölçüde bitti." açıklaması hatırlatılmıştı. Leavitt, "Başkan ve ABD ordusunun başlangıçtaki zaman planlaması, operasyonda tüm hedeflere 4 ya da 6 haftada ulaşılacağı yönündeydi. ABD ordusu bu hedefleri planlanandan çok daha önce, hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştiriyor. Ancak operasyonlar, Başkan Trump'ın askeri hedeflere ulaşıldığını bildirdiği noktada sona erecek." diye konuşmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Donald Trump, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 1234 1234:
    yalan yemedi desene 75 2 Yanıtla
  • Higuhita Higuhita:
    İsrail var oldukça orta doğuda,Amerika var oldukça dünyada huzur olmaz. 42 2 Yanıtla
  • mossi mossi :
    hürmüzü nasıl açacaksın peki:)))adamların kucağına düştünüz.168 sabi'nin hesabını verin önce.. 34 3 Yanıtla
  • Osman GÖKALP Osman GÖKALP:
    işte senin bilmediğin bi o kadar da yerin altında var 20 2 Yanıtla
    Serdal Ozlenir Serdal Ozlenir:
    aptal trump bilmiyor ama sen biliyorsun öyle mi ?. işte yaşadığımız toplumun özgüven ve cehaleti. 21 yıllık iktidarın kısa özeti. 3 9
    Serdal Ozlenir Serdal Ozlenir:
    akıl fikir diliyorum sana.. amerika bilmiyor ama sen biliyorsun öyle mi ? 0 2
  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    Petrol fiyatını düşürme çabası bunlar dursa itrail durmaz. 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
