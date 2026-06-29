Trump, İran ile Görüşmelere Katılıyor - Son Dakika
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Trump, İran ile Görüşmelere Katılıyor

Trump, İran ile Görüşmelere Katılıyor
29.06.2026 17:16
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Beyaz Saray, Trump'ın temsilcilerinin Katar'da İran ile görüşmelere katılacağını duyurdu.

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Katar'ın başkenti Doha'da İran ile yapılacak görüşmeye katılacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in bu hafta İran ile gerçekleştirilecek üst düzey görüşmeler için Katar'a gideceğini belirtti. Leavitt, söz konusu temaslara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu üst düzey görüşmelerin aralarında teknik müzakereler de yer alacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile planlanan görüşmeye ilişkin, "İran bir görüşme talep etti. Yarın Doha'da gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump, İran ile Görüşmelere Katılıyor - Son Dakika

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