Trump: İran Nükleer Silah Edinemez

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer silah konusu dışında hemen hemen her konuda uzlaşı sağlandığını belirterek, "İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşma olmaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a getirilen fast food siparişini teslim aldığı sırada gazetecilerin İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD heyetinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürüttüğü diplomatik temasların oldukça başarılı geçtiğini aktaran Trump, Tahran yönetimiyle nükleer silah meselesi haricindeki neredeyse tüm başlıklarda mutabakata varıldığını kaydetti.

İran ile yeni bir mutabakat zemininin halen ihtimal dahilinde olduğuna dikkat çeken Trump, nükleer konusundaki pürüzün de aşılacağına inandığını ifade etti. Görüşmelerin temel şartını net bir şekilde belirten Trump, "İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşma olmaz" ifadelerini kullandı.