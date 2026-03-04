Trump, Miami'de Latin Amerika ülkelerinin liderlerini ağırlayacak - Son Dakika
Trump, Miami'de Latin Amerika ülkelerinin liderlerini ağırlayacak

Trump, Miami\'de Latin Amerika ülkelerinin liderlerini ağırlayacak
04.03.2026 23:27
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da İran ile yaşanan savaş sürerken Latin Amerika liderleriyle kritik bir zirve gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, bu hafta sonu Florida'nın Miami kentinde 12 ülkenin devlet başkanını ağırlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile yaşanan savaşın gölgesinde bu hafta sonu Florida eyaletinin Miami kentinde Latin Amerika liderleriyle bir zirve düzenleyeceği açıklandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Başkan Trump'ın Cumartesi günü Batı Yarımküre'den 11 ülkenin devlet başkanını Miami'de ağırlayacağını duyurdu.

Leavitt, "Bu hafta sonu Başkan'ın Cumartesi günü Florida'nın Miami kentinde Batı Yarımküre'deki 11 ülkenin devlet başkanlarını ağırlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

ZİRVEYE DAVET EDİLEN ÜLKELER

Açıklamaya göre zirveye Arjantin, Bolivya, Şili, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Honduras, Panama, Paraguay ve Trinidad ve Tobago liderlerinin katılması bekleniyor. Ayrıca bazı diğer ülkelerin temsilcilerinin de toplantıya dahil olabileceği belirtiliyor.

Davet edilen liderler arasında El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin olması dikkat çekti. İki isim de Trump'a verdikleri destekle bilinen isimler arasında yer alıyor.

Trump, Miami'de Latin Amerika ülkelerini liderlerini ağırlayacak
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei

GÜNDEMDE GÖÇ VE SUÇ ÖRGÜTLERİ VAR

Miami'de gerçekleştirilecek zirvede özellikle suç çeteleriyle mücadele, yasa dışı göç ve bölgesel güvenlik konularının ele alınması planlanıyor. Toplantının ABD ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir diplomatik temas olması bekleniyor.

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Miami'de Latin Amerika ülkelerinin liderlerini ağırlayacak - Son Dakika

23:29
