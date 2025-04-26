Trump, Netanyahu'yla arasında geçen 'Gazze' diyaloğunu anlattı - Son Dakika
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Dünya

Trump, Netanyahu'yla arasında geçen 'Gazze' diyaloğunu anlattı

Trump, Netanyahu\'yla arasında geçen \'Gazze\' diyaloğunu anlattı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine değinerek, "Gazze konusu gündeme geldi ve ben de 'Gazze'ye iyi davranmalıyız. O insanlar acı çekiyor' dedim" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun nasıl yanıt verdiği sorusuna ise Trump, "Bu durumu olumlu karşıladı" şeklinde cevap verdi.

26.04.2025 00:18
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ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

NETANYAHU'YLA ARASINDA GEÇEN "GAZZE" DİYALOĞUNU ANLATTI

Bu hafta başında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Trump, Netanyahu'yu, yıkıma uğramış Gazze Şeridi'ne yiyecek ve ilaç gönderilmesine izin vermesi için zorladığını söyledi. ABD Başkanı Trump, "Gazze konusu gündeme geldi ve ben de 'Gazze'ye iyi davranmalıyız. O insanlar acı çekiyor' dedim" ifadelerini kullandı.

Trump, Netanyahu'yla arasında geçen 'Gazze' diyaloğunu anlattı

"ÇOK BÜYÜK BİR İLAÇ VE YİYECEK İHTİYACI VAR"

Gazetecilerin yardım erişim noktalarının açılması konusunu gündeme getirip getirmediği sorusuna ise Trump, "Getiriyoruz. Bunu halledeceğiz. Çok büyük bir ilaç ve yiyecek ihtiyacı var" şeklinde cevap verdi.

"NETANYAHU OLUMLU KARŞILADI"

Netanyahu'nun nasıl yanıt verdiği sorusuna ise Trump, "Bu durumu olumlu karşıladı" şeklinde cevap verdi.

Trump, Netanyahu'yla arasında geçen 'Gazze' diyaloğunu anlattı

"PAKİSTAN VE HİNDİSTAN ARASINDA BÜYÜK BİR GERİLİM VAR"

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin de konuşan Trump, Hindistan ve Pakistan'ın liderlerini tanıdığını belirterek, "Bir şekilde bunu halledecekler. Pakistan ve Hindistan arasında büyük bir gerilim var, ancak her zaman vardı" dedi. Trump, her iki ülkenin liderleri ile iletişim kurup kurmayacağı sorusuna yanıt vermedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Trump, Netanyahu'yla arasında geçen 'Gazze' diyaloğunu anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Deniz Kisa:
    Gazze yi cehanneme cevieren terorist HAMAS tir 1 19 Yanıtla
  • Firdevss null:
    İki beyinsiz 15 0 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    işimiz sırtlanların merhametine kalmış 10 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Hala Hamas ı suçlayan mallar, Hamas olmasa zaten Filistin diye bir yer kalmazdı, bu katliam 70 yıldır aralıksız ve son 2 değil 10 yıldır daha fazla ölüm ve vahşet var. Hele toprak sattı diye böyle oldu diyenlere diyecek lafta bulamıyorum. 0 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    İki vampir oturmuş daha ne kadar daha kan emeriz diye plan yapıyor. 0 0 Yanıtla
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