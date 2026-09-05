Trump, Putin'in NATO'ya saldırma niyetinde olmadığını söyledi - Son Dakika
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Trump, Putin'in NATO'ya saldırma niyetinde olmadığını söyledi

Trump, Putin\'in NATO\'ya saldırma niyetinde olmadığını söyledi
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO topraklarına saldırmayı düşünmediğini belirtti. Trump, Putin ile temas halinde olduğunu ve Rusya liderinin NATO üyesi ülkelere saldırmayacağına inandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO topraklarına saldırmayı düşünmediğini belirterek, Rusya'nın NATO üyesi ülkelere saldırmayacağına inandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Almanya'daki bir havalimanına düzenlenen dron saldırısıyla ilgili olarak Alman makamlarının Rusya'yı suçladığının hatırlatılması üzerine değerlendirmede bulunan Trump, Moskova yönetiminin NATO ülkelerini hedef almayacağını ifade etti.

Putin ile temas halinde olduğunu ve kendisini yakından tanıdığını belirten Trump, Rusya liderinin NATO topraklarına saldırma gibi bir düşüncesinin bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump, Putin'in NATO'ya saldırma niyetinde olmadığını söyledi - Son Dakika

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