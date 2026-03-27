Trump\'tan İran\'a Enerji Tesisleri Ertelemesi

ABD Başkanı Donald Trump, İran hükümetinin talebi üzerine enerji tesislerini hedef alma sürecini 6 Nisan'a kadar ertelediğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran hükümetinin talebi üzerine, bu açıklamayla enerji santrallerini vurma sürecini 10 gün süreyle, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü ABD Doğu saatiyle 20.00'ye kadar ertelediğimi bildiriyorum. Yalan haber medyası ve diğerlerinin aksini iddia eden yanlış açıklamalarına rağmen görüşmeler devam ediyor ve çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.