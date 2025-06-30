Trump'tan Suriye Yaptırımlarına İndirim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Trump'tan Suriye Yaptırımlarına İndirim

Trump\'tan Suriye Yaptırımlarına İndirim
30.06.2025 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Trump'ın Suriye yaptırımlarını kaldıracağını ancak Esad ve destekçilerine yaptırımların süreceğini duyurdu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracak başkanlık kararnamesi bugün imzalayacağını duyurdu.

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Trump'ın bugün Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarını sonlandırmak için başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtti.

Leavitt, "Trump'ın istikrarlı, birleşik ve içeride ve komşularıyla barış içerisindeki bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğunu" söyledi.

Kararnameye ilişkin bilgi veren Leavitt, eski Devlet Başkanı Beşar Esad ve destekçilerine yönelik yaptırımların süreceğini belirtti.

"Bu, ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek ve teşvik etmek için bir çabadır" diyen sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kararname, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırırken, eski Devlet Başkanı Esad ve destekçilerine, insan haklarını ihlâl edenlere, uyuşturucu kaçakçılarına, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişilere, IŞİD ve bağlantılı örgütler ile İran'ın vekillerine yönelik yaptırımların devam etmesini öngörüyor."

Ahmed eş-Şera liderliğindeki geçici yönetim, Aralık 2024'te Esad yönetimini devirerek başa geçtiğinden beri, ABD ve Avrupa'ya Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaları çağrısı yapıyordu.

Trump Mayıs ayında Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımları kaldıracağını

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bunun "Suriye halkı için önemli bir dönüm noktası" olduğunu ifade etmişti.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Avrupa Birliği (AB) de, Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırma

AB kararının en önemli unsurları arasında, Suriye Merkez Bankası'nın varlıklarına yönelik blokajın kalkacak ve Suriye bankacılık sisteminin yeniden uluslararası finans çevrelerine entegre edilecek olması yer alıyor.

Esad ve yakın çevresi ile eski yönetimi besleyenlere yönelik yaptırımlar sürüyor.

Bunun yanı sıra iç baskı amaçlı kullanılabilecek silah ve teknoloji de dahil olmak üzere güvenlik gerekçelerine dayalı yaptırımlara devam ediliyor.

ABD ve AB, 2011'de iç savaşın başlamasıyla ülkeye ekonomik, siyasi ve askeri yaptırımlar getirmişti.

Beşar Esad yönetimi sırasında devreye sokulan ekonomik yaptırımların kaldırılmasının ülkenin toparlanmasına hızla katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Beyaz Saray, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Suriye Yaptırımlarına İndirim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Gece saat 04.00 Ekmek davasındaki temizlik işçileri dehşeti yaşadı Gece saat 04.00! Ekmek davasındaki temizlik işçileri dehşeti yaşadı
Eski takımından Messi’ye soğuk duş Neye uğradığını şaşırdı Eski takımından Messi'ye soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti 186 bin TL maaş verecekler TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler
Ece Erken, bir zamanlar ’’Eniştem’’ dediği Sinan Akçıl’la el ele yakalandı Ece Erken, bir zamanlar ''Eniştem'' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı
Ev bile tuttular Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi
Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı

22:31
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
21:35
Beyaz Saray, Trump’ın Suriye’ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
20:00
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara’da yapılacak
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak
19:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
10:21
Ünlü çift evlendi, Hande Erçel oynadığı horonla geceye damga vurdu
Ünlü çift evlendi, Hande Erçel oynadığı horonla geceye damga vurdu
09:56
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada İşte konuşulan en düşük aylık
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık
09:54
Gram altındaki sert düşüş sonrası yeni tahmin
Gram altındaki sert düşüş sonrası yeni tahmin
09:43
Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça’da belgelendi
Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça'da belgelendi
09:41
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez
09:41
Trump, İran’a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı
Trump, İran'a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı
09:32
Schengen vizesinde yeni dönem Almanya itiraz hakkını kaldırıyor
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor
09:11
Nihal Candan’ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı
09:08
Seferihisar’da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
08:57
Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı
Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 23:02:53. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Suriye Yaptırımlarına İndirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.