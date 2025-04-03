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Trump'tan Yeni İthalat Vergileri

Trump\'tan Yeni İthalat Vergileri

ABD Başkanı Trump, tüm mallara yüzde 10'luk gümrük vergisi getiriyor, bazı ülkeler için daha yüksek.

03.04.2025 01:12
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye giren tüm mallara yönelik kapsamlı yeni ithalat vergileri getirme planlarını açıkladı. Plan tüm ülkelere en az yüzde 10'luk bir temel gümrük vergisi getiriyor.

Bu karar, küresel ticaret açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray, Avrupa Birliği, Çin, Vietnam ve Lesotho gibi "en kötü suçlular" olarak tanımladığı ülkelerden gelen ürünlere çok daha yüksek oranlar uygulanacağını belirtti.

Trump, bunun "adil olmayan ticaret politikalarına" karşı bir misilleme olduğunu söyledi.

Bu hamle, ABD'nin onlarca yıldır benimsediği serbest ticaret politikasını terk ettiğini gösteriyor.

Analistler, kararın ABD'de fiyatların yükselmesine ve hem ABD'de hem de dünya genelinde ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olabileceğini söylüyor.

Yeni gümrük vergileri ne zaman başlayacak?

Beyaz Saray, yüzde 10'luk gümrük vergilerinin 5 Nisan'da uygulanmaya başlanacağını, daha yüksek vergilerin ise 9 Nisan'da yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Trump, Beyaz Saray'daki açıklamasında ABD bayrakları önünde konuşarak, "Bu, bizim ekonomik bağımsızlık ilanımızdır" dedi.

Trump: 'Amerika yağmalandı'

Trump, ABD'nin yıllardır "yakın ve uzak birçok ülke tarafından yağmalandığını, talan edildiğini, sömürüldüğünü" savundu.

"Bugün Amerikan işçisinin yanında duruyoruz ve nihayet Amerika'yı önceleyen bir politika izliyoruz" diyen Trump, "Kurtuluş Günü" olarak nitelendirdiği bu günü "Amerikan tarihindeki en önemli günlerden biri" olarak tanımladı.

Trump, seçim kampanyası sırasında hükümete gelir sağlamak ve üretimi artırmak için yeni tarifeler getireceğini söylemiş ve ABD için yeni bir "refah çağı" vadetmişti.

Hangi ülkelere ne kadar vergi geliyor?

Beyaz Saray, Meksika ve Kanada'nın son değişikliklerden muaf tutulacağını açıkladı.

ABD'nin en yakın ticaret ortaklarından olan bu iki ülkeye yeni vergiler uygulanmayacak.

İngiltere'den gelen ürünlere yüzde 10 vergi uygulanacak.

Avrupa Birliği'nden gelen mallara yüzde 20 vergi getirilecek.

Çin'den ithal edilen ürünler yüzde 34, Japonya'dan gelenler yüzde 24, Hindistan'dan gelenler ise yüzde 26 oranında vergilendirilecek.

Lesotho'dan gelen ürünlere yüzde 50, Vietnam'dan gelenlere yüzde 46 ve Kamboçya'dan gelenlere yüzde 49 vergi uygulanacak.

Özellikle Vietnam ve Kamboçya, son yıllarda Çin'den kaçan yatırımların yeni adresi haline gelmişti.

Bu yeni kararlarla ABD'deki genel gümrük vergisi oranları, onlarca yıldır görülmemiş seviyelere ulaşacak.

Trump ayrıca geçen hafta duyurduğu yabancı yapımı tüm otomobillere uygulanacak yüzde 25'lik ithalat vergisinin bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini doğruladı.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Yeni İthalat Vergileri - Son Dakika

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