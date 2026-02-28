Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük - Son Dakika
Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük
28.02.2026 16:50  Güncelleme: 17:14
ABD Başkanı Donald Trump , İran'a gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yeni açıklama yaptı. Trump, "Tek istediğim İran halkı için özgürlük. Güvenli bir ulus istiyorum ve sahip olacağımız şey de tam olarak bu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Tek istediğim İran halkı için özgürlük. Güvenli bir ulus istiyorum ve sahip olacağımız şey de tam olarak bu" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

ABD ve İsrail'in eş zamanlı vurduğu İran'ın misillemeleriyle bölgede uzun zamandır endişeyle beklenen savaş patlak verdi. Savaşın kısa sürmeyeceğine yönelik korkular artarken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi.

"İRANLILAR İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTİYORUM"

Trump, The Washington Post'a yaptığı açıklamada, İranlılar için 'özgürlük' istediğini savundu. Trump, "Tek istediğim İran halkı için özgürlük. Güvenli bir ulus istiyorum ve sahip olacağımız şey de tam olarak bu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ilk açıklamasında, İran operasyonun başladığını resmen duyurdu. Trump, "ABD ordusu İran'a yönelik askeri operasyon başlattık. İran rejimi tehdit oluşturuyordu. 47 yıllık İran rejimi 'ABD'lilere ölüm' sloganı atıyordu. Biz de bunun karşılığını verdik." dedi.

"HEDEFİMİZ İRAN REJİMİNDEN..."

"Hedefimiz İran rejiminden kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumak." diyen Trump, "İran, asla nükleer silaha sahip olamayacak." ifadesini kullandı.

Trump, "Füzelerini imha edeceğiz ve füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz. Tamamen yok edeceğiz" dedi.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPTI

Konuşmasının son bölümünde İran içindeki farklı gruplara doğrudan seslenen Trump, İslam Devrim Muhafızları, ordu mensupları ve polislere silah bırakma çağrısında bulundu. Silah bırakanlara tam dokunulmazlık sözü veren Trump, direnenlerin ise "kesin ölümle yüzleşeceğini" belirtti.

İRAN HALKINA: İŞİMİZ BİTTİĞİNDE HÜKÜMETİNİZİ DEVRALIN

İran halkına da sığınaklarda kalmaları ve evlerini terk etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Trump, operasyonlar bittiğinde yönetimi devralmaları çağrısı yaptı: "Dışarısı çok tehlikeli, her yere bombalar düşecek. İşimiz bittiğinde hükümetinizi devralın. Uzun yıllardır Amerika'nın yardımını istediniz ama hiçbir başkan benim bu gece yapmaya istekli olduğum şeyi yapmadı. Şimdi kaderinizin kontrolünü ele alma zamanıdır."

    Yorumlar (6)

  • n5685244 n5685244:
    ay şakacı seni İran hakkını çok düşünüyorsan her ay kişi başı 1000 dolar gönder. sen demokrasiyi ABD ye götür 18 0 Yanıtla
  • hamzataner62 hamzataner62:
    İran halkını düşünüyorsan domuz İran halkına niye bombalarla saldırıyorsun sadece askeri üslere saldır 11 0 Yanıtla
  • Serhat Güngörür Serhat Güngörür:
    biz neden abd’yi neden destekliyoruz anlamış değilim 6 0 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    siz kimsiniz? 1 0
  • zry2rzd4kp zry2rzd4kp:
    sen nereye huzur getirdinki İran’a getirecekmişsin gibi konuşuyorsun.. 2 0 Yanıtla
  • Tahsin Derin Tahsin Derin:
    İran halkından sanane sen önce kendi halkın açlık çekiyor kendi halkının karnını doyur önce 0 0 Yanıtla
    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
