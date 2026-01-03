Trump yine 3 Ocak tarihini seçti! Maduro\'dan 6 yıl önce de kilit bir ismi hedef almıştı

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da "geniş çaplı bir operasyon" düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun gözaltına alındığı ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro ve eşi Cilia Flores'in "yakalanıp ülke dışına çıkarıldığını" açıklarken, Venezuela yönetimi saldırıları "askeri saldırganlık" olarak nitelendirdi ve ulusal acil durum ilan etti.

6 YIL ÖNCE AYNI TARİHTE SÜLEYMANİ'Yİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

ABD, 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta insansız hava aracı saldırısıyla öldürmüştü. Aradan geçen 6 yılın ardından, yine 3 Ocak tarihinde bu kez Venezuela'da Maduro'ya yönelik bir operasyon yaptı.

TRUMP: MADURO VE EŞİ YAKALANDI, ÜLKE DIŞINA ÇIKARILDI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'da "büyük çaplı bir saldırı/operasyon" gerçekleştirildiğini ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşi Cilia Flores'in "yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını" öne sürdü.

"OPERASYONU DELTA FORCE YAPTI"

ABD basınında yer alan haberlerde, operasyonun ABD ordusunun seçkin birliklerinden Delta Force tarafından yürütüldüğü, saldırılar sırasında Karakas'ta ve ülkenin farklı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

VENEZUELA DOĞRULADI

Venezüella Hükümeti kaçırılmayı onaylayarak, "Maduro, eşi ve yardımcısının nerede olduğu bilinmiyor. Bu kişilerin hayatta olduğunun kanıtını talep ediyoruz" dedi.