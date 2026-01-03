Trump yine 3 Ocak tarihini seçti! Maduro'dan 6 yıl önce de kilit bir ismi hedef almıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump yine 3 Ocak tarihini seçti! Maduro'dan 6 yıl önce de kilit bir ismi hedef almıştı

Haberin Videosunu İzleyin
Trump yine 3 Ocak tarihini seçti! Maduro\'dan 6 yıl önce de kilit bir ismi hedef almıştı
03.01.2026 13:32  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump yine 3 Ocak tarihini seçti! Maduro\'dan 6 yıl önce de kilit bir ismi hedef almıştı
Haber Videosu

3 Ocak tarihi bir kez daha kritik bir operasyonla gündemde. ABD'nin 3 Ocak 2020'de İranlı komutan Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta silahlı İHA saldırısıyla öldürmesinin ardından, bu kez 3 Ocak 2026'da Venezuela lideri Nicolás Maduro özel kuvvetler operasyonuyla ele geçirildi.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da "geniş çaplı bir operasyon" düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun gözaltına alındığı ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro ve eşi Cilia Flores'in "yakalanıp ülke dışına çıkarıldığını" açıklarken, Venezuela yönetimi saldırıları "askeri saldırganlık" olarak nitelendirdi ve ulusal acil durum ilan etti.

6 YIL ÖNCE AYNI TARİHTE SÜLEYMANİ'Yİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

ABD, 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta insansız hava aracı saldırısıyla öldürmüştü. Aradan geçen 6 yılın ardından, yine 3 Ocak tarihinde bu kez Venezuela'da Maduro'ya yönelik bir operasyon yaptı.

Trump yine 3 Ocak tarihini seçti! Maduro'dan 6 yıl önce de aynısını yaptı

TRUMP: MADURO VE EŞİ YAKALANDI, ÜLKE DIŞINA ÇIKARILDI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'da "büyük çaplı bir saldırı/operasyon" gerçekleştirildiğini ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşi Cilia Flores'in "yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını" öne sürdü.

Trump yine 3 Ocak tarihini seçti! Maduro'dan 6 yıl önce de aynısını yaptı

"OPERASYONU DELTA FORCE YAPTI"

ABD basınında yer alan haberlerde, operasyonun ABD ordusunun seçkin birliklerinden Delta Force tarafından yürütüldüğü, saldırılar sırasında Karakas'ta ve ülkenin farklı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

VENEZUELA DOĞRULADI

Venezüella Hükümeti kaçırılmayı onaylayarak, "Maduro, eşi ve yardımcısının nerede olduğu bilinmiyor. Bu kişilerin hayatta olduğunun kanıtını talep ediyoruz" dedi.

Kasım Süleymani, Venezuela, Güvenlik, Politika, Bağdat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump yine 3 Ocak tarihini seçti! Maduro'dan 6 yıl önce de kilit bir ismi hedef almıştı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:24:35. #7.11#
SON DAKİKA: Trump yine 3 Ocak tarihini seçti! Maduro'dan 6 yıl önce de kilit bir ismi hedef almıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.