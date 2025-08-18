Zelenski ABD'de! Trump'tan "NATO ve Kırım'dan vazgeç" çağrısı - Son Dakika
Zelenski ABD'de! Trump'tan "NATO ve Kırım'dan vazgeç" çağrısı

18.08.2025 09:29
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da ağırlayacağı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye, Kırım'dan ve NATO'ya girmekten vazgeçmesi çağrısında bulunarak, bu iki konunun gündemde olmadığını belirtti.

Bugün Beyaz Saray'da Zelenskiy'nin yanı sıra Avrupalı liderleri de ağırlayacak olan ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından Rusya- Ukrayna sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, bu kadar çok sayıda Avrupalı lideri ağırlamaktan dolayı gurur duyduğunu ve barışa giden süreçle ilgili önemli görüşmeler yapacaklarını vurguladı.

KIRIM VE NATO'DAN VAZGEÇ ÇAĞRISI

Zelenskiy'e, "İsterse Rusya ile savaşı anında sona erdirebilir ya da savaşmaya devam edebilir." şeklinde gönderme yapan ABD Başkanı Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Kırım'ı tek kurşun atılmadan (Rusya'ya) verdiğini ve buranın artık geri alınamayacağını kaydetti. Trump ayrıca, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin de artık masada olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı bugün Beyaz Saray'da önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelecek, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla geniş katılımlı bir görüşme gerçekleştirecek.

ZELENSKİ, ABD'YE ULAŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme için Washington'a ulaştı.

Zelenski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı. Trump'la görüşmek üzere Washington'a ulaştığını belirten Zelenski, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştireceklerini aktardı.

Zelenski, açıklamasında şunları kaydetti:

Hepimiz bu savaşı hızlı ve güvenilir bir şekilde sona erdirmek için güçlü bir istek duyuyoruz. Ve barış kalıcı olmalıdır. Yıllar önce Ukrayna'nın, Kırım'dan ve doğumuzun bir parçası, Donbas bölgesinin bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldığı ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bunu yeni saldırısı için sıçrama tahtası olarak kullandığı zamanki gibi olmamalıdır.

Ukrayna'ya 1994'te verilen güvenlik garantilerinin işe yaramadığını vurgulayan Zelenski, "Elbette o dönemde Kırım'dan vazgeçilmemeliydi, tıpkı 2022'den sonra Ukraynalıların Kiev, Odessa ya da Harkiv'den vazgeçmediği gibi." ifadesini kullandı.

Zelenski, Ukraynalıların toprakları ve bağımsızlıkları için mücadele ettiğine işaret ederek, "Halkımız, Başkan Trump'a, Amerika'daki herkese, tüm partner ve müttefiklerimize destekleri ve paha biçilmez yardımları için her zaman minnettar olacak." açıklaması yaptı.

Rusya'nın başlattığı savaşı "sona erdirmesi" gerektiğinin altını çizen Zelenski, "Umarım Amerika ve Avrupalı dostlarımızla ortak gücümüz, Rusya'yı gerçek bir barışa zorlar." temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA

07:40
