Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler
Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler

01.05.2026 10:53  Güncelleme: 10:54
Washington'daki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde Trump'a yönelik suikast girişimine ait yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde saldırganın bir Gizli Servis ajanını vurduğu anlar yer alıyor; başsavcı dost ateşi iddiasını reddetti.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

ABD'nin Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüpheli Cole Tomas Allen'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında bir ABD Gizli Servis ajanını vurduğunu gösteren ve daha önce ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulan videoyu yayınladıklarını bildirdi. Olay anında Gizli Servis ajanının vurulmasına ilişkin ortaya atılan iddialara açıklık getiren Pirro, paylaşılan görüntülerin durumu netleştirdiğini belirterek, "Silahlı saldırının bir dost ateşi sonucu gerçekleştiğine dair hiçbir kanıt bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Yayınlanan yeni görüntülerde ayrıca, saldırgan Allen'ın suikast girişiminden bir gün önce etkinliğin düzenlendiği otele giderek alanda keşif yaptığı anların da yer aldığı vurgulandı. Pirro, soruşturmanın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile koordineli bir şekilde, son derece kapsamlı olarak yürütüldüğünü ve Cole Allen'ın adalet önüne çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Soruşturmaya konu olan olay, 25 Nisan Cumartesi günü Washington'da düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında meydana gelmişti. Otelde konaklayan 31 yaşındaki şüpheli Cole Tomas Allen'ın düzenlediği silahlı saldırıda bir Gizli Servis ajanı yaralanmıştı. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Allen'ın, 'ABD Başkanı'na suikast girişimi' de dahil olmak üzere 3 ayrı suçtan yargılanacağı duyurulmuştu.

Kaynak: DHA

Dünya, Son Dakika

Advertisement
