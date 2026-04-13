Trump’ın kapısına giden kurye neye uğradığını şaşırdı! Diyalogları dikkat çekti

13.04.2026 21:11
ABD Başkan Donald Trump, bu kez alışılmışın dışında bir görüntü verdi. Oval Ofis kapısında kuryeden yemek siparişini teslim alan Trump bahşiş gelirlerinden vergi alınmaması konusunu gündeme getirdi. Adının Sharron olduğu belirtilen kurye, ABD Başkanını karşısında gören şaşkınlığını gizleyemezken, Trump'ın söylediklerini duyunca verdiği tepki görülmeye değerdi.

Son günlerde verdiği sert savaş mesajları ile öne çıkan ve her dediği kriz yaratan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez alışılmış siyasi açıklamaların dışında bir görüntüyle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Trump’ın bir yemek siparişini kapıda teslim aldığı anlar yer alırken, olay kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

KAPIDA KARŞILADI 

Görüntülerde Trump’ın, Oval Ofis'in girişinde bir DoorDash kuryesinden sipariş teslim aldığı ve kısa bir sohbet gerçekleştirdiği görülüyor. Siparişin McDonald's ürünlerinden oluştuğu dikkat çekerken, görüşmenin içeriği sosyal medyada öne çıkan detaylardan biri oldu.

Trump’ın, kurye ile yaptığı konuşmada bahşiş gelirlerine uygulanan vergilere değindiği ve bu konuda değişiklik yapılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

“BAHŞİŞTE VERGİ YOK" VURGUSU

Trump’ın açıklamalarında, hizmet sektöründe çalışanların gelirine doğrudan etki eden “bahşiş vergisi” konusuna dikkat çektiği görüldü. Söz konusu yaklaşım, daha önce de dile getirdiği “bahşişlerden vergi alınmaması” yönündeki politik söylemleri yeniden gündeme taşıdı.

Trump, kurye Sharron ile yaptığı sohbette şu ifadelere yer verdi:

"Bu sahne kurgu gibi durmuyor değil mi? Hepsi senin favorilerin... Duyduğuma göre geçen yıl ödediğin vergi yükü nedeniyle, kazandığın 11.000 dolarlık bahşişten mahrum kalmışsın. İşte bu yüzden buradayız."

Sharron, Başkan'ın verdiği bu mesaj karşısında sevincini saklayamadı. 

 SOSYAL MEDYADA GENİŞ UYANDIRDI 

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, kullanıcılar Trump’ın bu hamlesini farklı açılardan değerlendirdi. Bazı yorumlarda bu tür görüntülerin seçmenle bağ kurmaya yönelik olduğu ifade edilirken, bazı kullanıcılar ise doğrudan çalışan kesime yönelik bir mesaj içerdiğini savundu.

