Tüm gözler müzakerelere çevrilmişken Rusya Ukrayna\'da iki yerleşim yerini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı Perşembe günü, kuvvetlerinin Doğu Ukrayna'daki ilerleyişleri sırasında iki yerleşim yerini daha ele geçirdiğini açıkladı. Ancak Kiev bu durumu kabul etmedi ve Ukrayna'nın üst düzey komutanı, 1.100 km'lik cephe hattı boyunca muharebelerin sürdüğünü belirtti.

Cephedeki çatışmalar, Ukraynalı ve Rus müzakereciler arasındaki doğrudan görüşmelerin Türkiye'de başlaması beklenirken devam etti.

Bu görüşmeler, Mart 2022'den bu yana taraflar arasındaki ilk doğrudan müzakereler olacak, ancak Kremlin lideri Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşme çağrısını görmezden gelmesi nedeniyle bir atılım umutları sınırlı kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada, kendisi ve Putin arasında bir görüşme olmadan barışa doğru ilerleme kaydedilemeyeceğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın kuvvetlerinin, aylardır hedefledikleri ancak ele geçiremedikleri bir lojistik merkez olan Pokrovsk yakınlarındaki Novooleksandrivka köyünü ele geçirdiği bildirildi.

Bakanlık ayrıca, daha kuzeydoğuda ve Moskova'nın uzun vadede ele geçirmek istediği diğer iki şehir olan Slovyansk ve Kramatorsk yakınlarındaki Torske'yi de ele geçirdiklerini açıkladı.

Ukrayna ordusunun Genelkurmay Başkanlığı, akşam geç saatlerde yayınladığı raporda, Novooleksandrivka'yı Rus saldırısına uğrayan bir düzineden fazla yerleşim yerinden biri olarak listeledi. Genelkurmay Başkanlığı Torske'den bahsetmedi, ancak popüler blog DeepState, Rus kuvvetlerinin yerleşim yerini ele geçirmeye çalıştığını ancak püskürtüldüğünü bildirdi.

Reuters, her iki tarafın da savaş alanı raporlarını bağımsız olarak doğrulayamadı. Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı tam ölçekli işgalini başlatan Rusya, şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık beşte birini elinde tutuyor.

Ukrayna'nın üst düzey askeri komutanı Oleksandr Sırskiy, Kiev'in "adil bir barış" istediğini, ancak "yaklaşık 1.100 km (680 mil) uzunluğundaki cephe hattı boyunca aktif çatışmaların devam ettiğini" söyledi.

Sırskiy, Telegram'da Ukrayna-NATO Konseyi toplantısına yaptığı sunumu anlatırken, Rusya'nın "Ukrayna'ya karşı saldırganlığını bir yıpratma savaşına dönüştürdüğünü ve 640.000'e varan askeri güç kullandığını" belirtti.

İşgalin ilk haftalarında Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik başarısız bir saldırıdan sonra, Rus kuvvetleri çabalarını doğudaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Donbas'a yoğunlaştırdı.

Birkaç aydır köy köy ilerlemektedirler, ancak Ukrayna kuvvetleri özellikle Pokrovsk çevresinde ilerlemeyi engellemekte bazı başarılar elde etmiştir.