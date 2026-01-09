Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz - Son Dakika
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

09.01.2026 23:58  Güncelleme: 00:11
ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik sebeplerle düzenlenen protestoların şehirleri yangın yerine çevirdiği İran'a en net tehdidini savurdu. Trump, "İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz, vururuz." dedi.

İran'da yerel para biriminin döviz kurlarındaki önlenemez düşüşü ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar dinmedi. Göstericiler işle güvenlik güçleri arasında sert çatışmalar yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

TRUMP: İRAN'DA İNSANLAR ÖLDÜRÜLÜRSE VURURUZ

Beyaz Saray'da basın toplantısında konuşan Trump, İran vurmakla tehdit etti. Trump, "İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz, vururuz." ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN BAŞI BÜYÜK DERTTE"

Trump, İran ile ilgili bir soru üzerine ayrıca "İran'ın başı büyük dertte. Bana öyle geliyor ki halk bazı şehirleri ele geçiriyor, birkaç hafta önce kimse bunun mümkün olacağını düşünmezdi. Durumu çok yakından izliyoruz." dedi.

Öte yandan Trump, bir önceki açıklamasında da İran'a tehditler savurmuştu. İran'da geçmişte insanların "acımasızca vurulduğunu" savunan Trump, "Sert oynadılar. Bunu (yeniden) yaparlarsa, onları çok sert vuracağız. Onları sert vurabiliriz. Bunu yapmaya hazırız." demişti.

HAMANEY: TRUMP YAPABİLİYORSA KENDİ ÜLKESİNİ YÖNETSİN

İran lideri Ali Hamaney de, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlatılan gösteriler sırasında bazı grupların gösteriler üzerinden ülke yönetimini tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ı "memnun etmek için" kamu mallarını tahrip ettiğini söyleyerek Trump'a hitaben, "O yapabiliyorsa kendi ülkesini yönetsin." diye konuşmuştu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, şu ana kadar gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

